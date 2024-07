Monika Goździalska karierę w mediach zaczynała w programie "Big Brother". W późniejszych latach była prezenterką w "Dzień dobry Polsko!" na antenie TVP, prowadziła też program w Superstacji "Z pierwszej strony". Dużą popularność przyniósł jej reality show "Żony Warszawy". Obecnie Goździalska zasila grono prowadzących Kanału Zero. Oprócz tego jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na ostatnim nagraniu na TikToku skrytykowała stan jednej z damskich toalet.

REKLAMA

Zobacz wideo Goździalska pobita w samolocie. Zdradza nam kulisy sprawy

Monika Goździalska weszła do damskiej toalety. Nie kryła oburzenia

Monika Goździalska obecnie publikuje zdjęcia i nagrania z Hiszpanii. Wygląda na to, że to właśnie tam znajdowała się toaleta, której wnętrze zdecydowała się pokazać na TikToku. - Dziś przekonałam się o jednym, będąc w damskiej toalecie. Że nieważne, z jakiego kraju pochodzisz - kobiety to p********* brudasy - powiedziała. - I co mam się tu wysikać? Wolę pod krzakiem - stwierdziła, nagrywając m.in. leżące na podłodze skrawki papieru toaletowego. - A pani biedna chodzi i sprząta po brudasach - dodała, wskazując na panią sprzątającą.

W komentarzach wiele internautek zgodziło się z Goździalską. "Dokładnie, ciekawe czy tak w domu korzystają z toalety", "Niestety to prawda". "Bardzo dobrze mówisz Monika!". A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać w sondzie na dole artykułu.

Monika Goździalska o damskich przymierzalniach

Niedawno Monika Goździalska poruszyła także temat nieporządku w damskich przymierzalniach. Odwiedziła jedną z sieciówek odzieżowych i była w szoku. - (...) Jezus Maria, co ja dziś zobaczyłam! To jest namiastka (...) Nie było ani jednej przymierzalni, w której na podłodze nie leżałby chlew. Wszędzie spodnie, spódniczki, jeansy, nie jeansy, buty powywracane - wszystko na podłodze. Wy piep***** brudasice! - grzmiała na TikToku. Dodała też, że wiele przymierzanych ubrań było ubrudzonych. - Wstyd mi za baby! Jesteśmy brudasami! To jest problem globalny, kiedy są przeceny - stwierdziła. Po zdjęcia celebrytki także te sprzed kilku lat zapraszamy do galerii na górze strony.