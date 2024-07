Kasia Tusk jest bardzo aktywna na Instagramie. Profil służy jej głównie do promowania swojej marki, ale te treści przeplata z bardziej prywatnymi kadrami. Niedawno mogliśmy zobaczyć jej zdjęcia z mężem, którego bardzo rzadko pokazuje w mediach społecznościowych. Ujęcia były bardzo osobiste, można było dostrzec, jak małżonkowie okazują sobie czułość. Córka Donalda Tuska jednak unika kontrowersyjnych treści, a także nie chce za dużo odsłaniać. Ale z okazji najnowszego projektu zdecydowała się pokazać w nieco innym wydaniu.

Kasia Tusk w bikini

Celebrytka na co dzień stawia na minimalizm, a jej stylizacje kopiują jej obserwatorki. Kasia Tusk ma wyczucie stylu, a inspiracje umieszcza także na swoim blogu. Tym razem zaprezentowała wyjątkowy projekt. Pokazała nowy model stroju kąpielowego ze swojej kolekcji. Jest to jasny komplet z czarnym wykończeniem. 36-latka zapozowała w nim na plaży. Najpierw widzimy ją w dole od bikini i białym swetrze, na kolejnym ujęciu pokazuje, jak wygląda góra. Wspomniane zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Bez wątpienia Kasia Tusk jest najlepszą ambasadorką swojej marki, ale już kiedyś przyznała, że krępuje się i woli zatrudniać do tego modelki.

Kasia Tusk także w garderobie stawia na minimalizm. Kilka miesięcy temu pokazała, jak porządkowała szafę po zimie. Przy okazji podzieliła się swoimi sposobami na to, jak układa rzeczy. Pomaga jej pewien system. "Zaczynam od wyciągnięcia wszystkiego z szafy. Moja ulubiona zasada przy porządkach to dzielenie ubrań na trzy kupki. 1. Te, które mają zostać. 2. Te, których nie jestem pewna. 3. Te, które na pewno chcę oddać. Dużo łatwiej jest mi odkładać na kupkę 'być może oddam' niż 'na pewno oddaję', ale, gdy już kończę porządki i przeglądam rzeczy jeszcze raz, to te wątpliwości znikają" - wyznała na InstaStories.

Kasia Tusk w przeszłości. Jak wyglądała?

Kasia Tusk w przeszłości. Jak wyglądała?

Córka Donalda Tuska zdobyła większą rozpoznawalność po tym, jak wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" w 2007 roku. W tamtym czasie lubiła imprezować, regularnie bywała na branżowych imprezach i pozowała na ściankach. W pewnym momencie jednak zmieniła swój styl życia, skupiła się na rozwijaniu marki i nie widzimy jej na eventach.