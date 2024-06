Królowa Letizia odsłoniła stopy i się zaczęło. "To DZIWNE, że..."

Królowa Letizia od lat uważana jest za jedną z najlepiej ubierających się członkiń rodzin królewskich. Jej stylizacje są często komentowane i stają się inspiracją dla wielu kobiet. Żona króla Filipa VI niejednokrotnie udowadniała, że lubi bawić się modą i zdarza jej się przełamywać konwenanse. Tym razem na oficjalne spotkanie królowa Letizia wybrała casualowy strój, do którego dobrała odkryte buty.

Stylizacja królowej Letizii pod lupą internautów. Komentują jej stopy

27 czerwca królowa Letizia wraz z mężem spotkali się z przedstawicielami komisji przyznającej Nagrodę Fundacji Księżniczki Girony, która wręczana jest za dokonania młodych osób do 35. roku życia. Na tę okazję monarchini wybrała strój dopasowany do panujących w Hiszpanii upałów. Jak wylicza jeden z instagramowych profili analizujący stroje członków rodziny królewskiej, królowa Letizia miała na sobie jedwabną białą bluzkę z krótkim rękawem, plisowaną spódnicę w pastelowe wzory i klapki na płaskim obcasie ozdobione kryształami Swarovskiego. Casualowy strój żony króla Filipa VI spotkał się z bardzo przychylnymi komentarzami internautów. Część z nich zwróciła jednak uwagę na odkryte stopy królowej Letizii. "Wygląda uroczo, ale z racji tego, że nosi dużo odkrytych butów i sandałów, to dziwne, że nie zrobiła pedicure'u. Te paznokcie wyglądają na dość nagie" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Przezroczyste lakiery i w kolorze nude to trend tego lata" - odparła inna. "Być może pedicure jest dla niej zbyt bolesny" - odparła inna.

Królowa Letizia miała uraz stopy. Musi na jakiś czas zrezygnować z obcasów

Komentarz ostatniej z internautek odnosi się do faktu, że królowa Letizia niedawno uległa wypadkowi. Monarchini złamała palec u nogi. Początkowo miała problemy z chodzeniem, a obecnie unika butów na koturnie czy wysokim obcasie. Królowa Letizia podkreśliła jednak, że jej uraz nie jest bardzo poważny. - Miała pecha, ale wszystko się zagoi. Nie wiedziałam, co mi się stało, dopóki nie zrobiłam rentgenu - tłumaczyła, cytowana przez express.co.uk. W galerii znajdziecie zdjęcie królowej Letizii z 29 czerwca, na którym widać, że monarchini faktycznie stawia ostatnio na buty na płaskim obcasie.