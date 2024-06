Patrycja Tuchlińska związana jest ze starszym o prawie 50 lat Józefem Wojciechowskim. Modelka ma z biznesmenem syna Augusta. Jakiś czas temu media rozpisywały się o drugiej ciąży celebrytki. "Gazeta Krakowska" donosiła nawet, że Tuchlińska już urodziła. "August ma siostrę o pięknym imieniu jak jedna z najsłynniejszych księżniczek Disneya. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom. Być może wkrótce para wyda przyjęcie na cześć córeczki, tak jak było w przypadku narodzin ich pierwszego dziecka" - czytaliśmy w prasie. Ani Wojciechowski, ani Tuchlińska nie potwierdzili żadnych informacji o narodzinach córki.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski "świętują"

Influencerka wrzuciła na swój profil na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy zastawiony stół. Nie brakuje kwiatów, jedzenia i napojów. "Celebracja" - napisała powściągliwie w opisie Tuchlińska. Później dodała ujęcia ze swoim synem. Wystrojona Patrycja pozuje w pełnym makijażu i obcisłej sukience na ramiączkach. Kolejne nagrania rozwiały wątpliwości... Tuchlińska bawiła się na urodzinach przyjaciółki.

Jak Patrycja Tuchlińska poznała Józefa Wojciechowskiego?

Tuchlińska i Wojciechowski poznali się w 2018 roku, w hotelu należącym do miliardera, podczas jednego z pokazów Ewy Minge. Była modelka jest absolwentką inżynierii mechanicznej, ale obecnie nie pracuje. Zajmuje się domem i kilkuletnim synem, którego para doczekała się po trzech latach związku. Przed Patrycją miliarder miał kilka innych związków. Z pierwszą żoną, o której niewiele wiadomo, mężczyzna ma trzy córki. Drugą żoną Wojciechowskiego, od 2013 roku, była Laura Michnowicz. W 2017 roku biznesmen poznał się z Beatą Pruską. Kobieta występowała w "Damach i wieśniaczkach", a także zdobyła tytuł Miss Polski i Runner Up Miss Elegant Universe 2018. ZOBACZ TEŻ: Patrycja Tuchlińska i 76-letni miliarder mają kryzys? Zatopiona w złocie modelka krótko to podsumowała