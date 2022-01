TVN24 musiało pożegnać się z kolejną redaktorką. Tym razem współpracę ze stacją zakończyła warszawska reporterka, Monika Cwalina-Kucharczyk. W przeciwieństwie do redakcyjnych koleżanek nie przeszła jednak do konkurencyjnej stacji telewizyjnej, a do radia.

