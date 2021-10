Więcej o polskich raperach znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

O Macie jest ostatnio coraz głośniej. Jako pierwszy polski artysta pojawił się na światowej liście Billboard. Niedawno wydał swój album "Młody Matczak" i zagrał koncert na 40 tysięcy osób na lotnisku na Bemowie i nawiązał współpracę z McDonaldem. Ledwo dzień po wystartowaniu jego zestawu w sieci fast food odnotował kolejny sukces.

Zobacz wideo Wiktoria Gąsiewska i zakrapiane imprezy? Wylicza, czemu nie lubi chodzić do klubów

Michał Matczak oficjalnie stał się najpopularniejszym raperem na polskim Instagramie. Do tej pory rekord należał do Quebonafide, który ma obecnie milion obserwujących. Mata przebił go o sto tysięcy fanów. Ten duet mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć przy okazji premiery "Papugi". Michał Matczak zaprosił wówczas do współpracy Malika Montanę i Kubę Grabowskiego. Utwór szybko stał się hitem, a wers Quebo "smacznej matchy j*bać potwierdzaczy, Que" jest trendem na TikToku.

Dawno niewidziana Selena Gomez w dwóch stylizacjach jednego dnia

Quebo pojawiał się na koncertach Maty

Nie była to jedyna współpraca popularnych polskich raperów. Kuba Grabowski wystąpił gościnnie na koncercie Maty już dwa razy. Mieliśmy okazję usłyszeć go na Bemowie oraz podczas występu nad Wisłą.

Mata i Quebo walczą o pierwsze miejsce w rankingu Spotify

Ci dwaj stanowią dla siebie niezłą konkurencję. Oprócz wyścigu na Instagramie możemy zauważyć, że Mata i Quebonafide rywalizują w rankingu artystów na Spotify. Quebo miał okazję prześcignąć Michała Matczaka, jednak ten szybko powrócił na swoje pierwsze miejsce. Liczba ich unikalnych słuchaczy w miesiącu wynosi:

Jak wypada zestaw Maty w McDonald's? Są już recenzje

Mata - 2 324 281

Quebonafide - 2 020 001

Wynik jest uzależniony od tego, ile osób w danym okresie słucha piosenek raperów dzień w dzień. Unikalny słuchacz wlicza się do statystyk jeśli przesłucha co najmniej jeden utwór w ciągu 24 godzin każdego dnia miesiąca.