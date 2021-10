Chcesz wiedzieć, jak mieszkają celebryci? Zaglądaj na stronę główną Gazeta.pl

Dagmara Kaźmierska to niewątpliwie fundament "Królowych życia". Z show TTV związana jest od samego początku, a gdy inni uczestnicy odchodzą i przychodzą, ona cały czas pokazuje swoje życie przed kamerami. Siłą rzeczy wiele odcinków programu kręconych jest w jej mieszkaniu, dzięki czemu widzowie mogli podejrzeć, jak na co dzień mieszka królowa życia. Niektóre dodatki mogły jednak umknąć uwadze fanów.

Dagmara Kaźmierska ma w mieszkaniu złoty sedes

Mieszkanie Dagmary to dwupoziomowe lokum w jednym z kłodzkich bloków. W "Królowych życia" najczęściej widzimy ją w kuchni, siedzącą na tle bardzo charakterystycznej różowej lodówki. Wzrok przyciągają także białe, stylizowane na nieco postarzone meble kuchenne i szafki w stylu dworkowym oraz bardzo duża liczba złotych dodatków w postaci podkładek pod talerze, świeczników czy ramek na zdjęcia. W kolorze brązu i złota urządzony jest także przedpokój. Złoty jest nawet kran w umywalce w kuchni.

Prawdziwe wrażenie robi jednak wystrój łazienki, którego widzowie "Królowych życia" nie mają okazji podziwiać aż tak często. Celebrytka do tego pomieszczenia wybrała brązowe płytki oraz dekory z kremowo-rdzawymi paskami. Uwagę przyciąga jednak ociekający złotem, luksusowy sedes z klapą ozdobioną logiem włoskiego domu mody Versace.

Toaleta wygląda nie tylko na bardzo luksusową, ale też niezwykle drogą. Co ciekawe, Versace prowadzi linię dodatków do domu, wśród których można znaleźć takie produkty jak ręczniki, dywaniki łazienkowe czy szlafroki, jednak - przynajmniej obecnie - w ofercie domu mody nie ma klap sedesowych. Trudno więc stwierdzić, jak droga była ta, która znajduje się w domu Dagmary. Pewne jest jednak to, że sedes nie jest oryginalny. To jedynie podróbka. Nie da się jednak ukryć, że wygląda niezwykle bogato.