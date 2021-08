Spotify ukazał zestawienie najpopularniejszych utworów tego lata. W Polsce królował rap, a najpopularniejszym artystą był Mata. "Kiss Cam (podryw roku)" jest najchętniej odtwarzanym utworem w Polsce według Spotify, a oprócz tego odnosi światowy sukces, Młody raper, jako pierwszy rodzimy wykonawca trafił na Billboard Global Excl. Jest to zestawia najpopularniejszych na amerykańskich rynkach. Mata uplasował się na 198. miejscu z pierwszą polskojęzyczną piosenką.

Jak widać tego lata w Polsce królował rap. Utwór Maty "Kiss cam (podryw roku)" został odtworzony 701,519 razy w serwisie Spotify, a tym samym podbił rekord Polski, który wcześniej również należał do niego. Michał Matczak jest obecnie najbardziej rozchwytywanym artystą młodego pokolenia i wygląda na to, że ma szansę podbić zagraniczną scenę muzyczną.

Top 10 najlepszych utworów tego lata według Spotify

1. Mata - Kiss cam (podryw roku)

2. Kizo - Disney

3. Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

4. Sobel, Piotrek Lewandowski - Fiołkowe Pole

5. Ekipa, Jacuś - Zygzak

6. Sobel, PSR - Bandyta

7. sanah - etc. (na disco)

8. Żabson, Kizo, Zeth, Vladimir Cauchemar - Puerto Bounce

9. OIO - Amerykańskie Teledyski

10. Męskie Granie Orkiestra 2021 - I Ciebie też, bardzo

Tuż za Matą i jego ogromnym sukcesem pojawił się Kizo - i to dwukrotnie. Drugi na podium jest utwór "Disney", czyli nieco romantyczna piosenka raper, a na ósmym miejscu plasuje się "Puerto bounce" w kolaboracji z Żabsonem, Zeth i Vladimirem Cauchemarem. Ta piosenka podbiła TikToka swoim zabawnym tańcem.

Nie zabrakło także uroczej sanah z utworem "etc." (na disco) i Ekipy Friza. Te piosenki podbiły każdy festiwal, a najbardziej wyczekiwany "Zygzak" stał się wielkim hitem. Jacuś zaśpiewał go na swoim koncercie, a widownia świetnie się bawiła. Co ciekawe, Polska nie podążyła za światowymi trendami. Jedynym punktem łączącym zestawienia był zespół Måneskin.

Måneskin odnieśli wielki sukces po tegorocznej Eurowizji. Świat oszalał na ich punkcie. Najpopularniejszym utworem w Polsce okazał się "I WANNA BE YOUR SLAVE", natomiast na świecie "Beggin". Ogromny sukces w dalszym ciągu odnoszą BTS z "Butter" i Ed Sheeran ze swoim powrotem z utworem "Bad Habits".

Najpopularniejszą artystką tego roku według Spotify jest Olivia Rodrigo. Jej piosenki kochają nastolatki z całego świata, a sama piosenkarka dokłada wszelkich starań, aby wchodzić w interakcje z odbiorcami. Powstał nawet trend z udziałem "good 4 u".

Jak wygląda lista najpopularniejszych piosenek na Spotify?

1. Olivia Rodrigo - good 4 you

2. Måneskin - Beggin

3. Rauw Alejandro - Todo De Ti

4. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

5. Doja Cat - Kiss Me More ft. SZA

6. Bad Bunny - Yonaguni

7. The Kid LAROI - STAY ft. Justin Bieber

8. BTS - Butter

9. Ed Sheeran - Bad Habits

10. Dua Lipa - Levitating ft. DaBaby