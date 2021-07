Agnieszka Włodarczyk niespełna dwa tygodnie temu po raz pierwszy została matką. Celebrytka ostatnio podsumowała minione dziesięć dni nowej rzeczywistości. Wówczas zdradziła, że ma pewien problem. Walczy, by karmić piersią, co nie jest proste i musi na razie dawać dziecku mleko modyfikowane. Teraz skorzystała z porad fanek i walczy o poprawę laktacji, co zrelacjonowała w sieci.

Włodarczyk zastanawia się nad podróżami z synem, ale obawia się wyjechać

Agnieszka Włodarczyk walczy, żeby karmić piersią. Skorzystała z porad fanek

7 lipca Agnieszka Włodarczyk wraz z Robertem Karasiem przywitała na świecie syna, któremu dali na imię Milan. Aktorka regularnie relacjonuje początki macierzyństwa w mediach społecznościowych. Wyznała, że nie może narzekać na brak snu, co w przypadku rodziców jest dość częstym problemem.

Wyznała jednak, że ma problemy z laktacją, w związku z czym musi podawać Milanowi mleko modyfikowane. Jak jednak zapewniła, wybiera to o bardzo dobrym składzie. Mimo to aktorka chce karmić dziecko piersią, więc walczy na wszystkie możliwe sposoby. Z pomocą przyszły jej obserwatorki, które podzieliły się swoimi doświadczeniami, a także poradami. Z niektórych skorzystała Włodarczyk i opowiedziała o tym na InstaStories.

Status na dzisiaj. Wypite dwie saszetki preparatu na laktację. I żłopię drugie piwo bezalkoholowe, które mi polecałyście, to oprócz tego, że czuje się senna, to jakiegoś progresu nie ma - powiedziała na InstaStories.

Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki!

