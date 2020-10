Natalia Siwiec zadebiutowała w polskim show-biznesie w 2003 roku, kiedy zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska. Modelka próbowała swoich sił także w zagranicznych konkursach piękności. W Chinach zdobyła dwa tytuły: Miss Bikini oraz Miss Foto, które otworzyły jej drzwi do dalszej kariery. W tym samym roku wystąpiła między innymi w teledysku rapowego składu Trzeci Wymiar. To w nim miał zauważyć ją piłkarz Damian Morawski, z którym Natalia była związana na początku kariery.

Choć Natalia Siwiec w branży funkcjonuje od 17 lat, dopiero osiem lat temu zyskała upragnioną sławę, kiedy obiektywy fotoreporterów uchwyciły ją w kusej, patriotycznej stylizacji na trybunach podczas EURO 2012. Wtedy została okrzyknięta miss rozgrywek. Życzliwi przepowiadali jej wówczas rychły koniec kariery, ale wszystko wskazuje na to, że byli w błędzie.

Natalia Siwiec i Magdalena Pieczonka pozują w nowej sesji zdjęciowej. Fani dostrzegają podobieństwo

Mimo że Natalia Siwiec miała zgasnąć razem z ostatnim reflektorem na stadionie, tak się jednak nie stało. Modelka świetnie wykorzystała swoje pięć minut, które trwa do dziś, czyli 12 lat i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Siwiec dostała właśnie kolejne zlecenia reklamowe. W jednym z nich wzięła udział razem z przyjaciółką, Magdaleną Pieczonką:

Świąteczna sesja była piękna... choinka, prezenty, dziadek do orzechów.... brakowało tylko Kevina w telewizji. Hehehe. Niedługo pochwalimy się efektami i jako ambasadorki również nowościami. Jak Wam się podobamy z Natalią Siwiec w takim romantycznym wydaniu? - czytamy na profilu Pieczonki, która pochwaliła się selfie z Siwiec.

Fani jednak puścili mimo uszu informacje o nowościach biżuteryjnych. Ich uwagę przykuło podobieństwo obu pań do siebie nawzajem:

Jak siostry!

Z cyklu "znajdź różnicę".

"Bliźniaczki!"

Ja również dołączę się do stwierdzenia, iż "jak siostry"... Tylko czy nie warto byłoby przemyśleć sobie tego podobieństwa? - pisali fani pod fotografią.

Panie póki co nie zabrały głosu w sprawie uderzającego podobieństwa.

Zobaczcie zdjęcia. Faktycznie "jak siostry"?