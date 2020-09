Małgorzata Socha to jedna z tych gwiazd, która co jakiś czas zdradza fanom, jak urządziła swoje mieszkanie. Aktorka jest posiadaczką ogromnej posiadłości pod Warszawą, a powierzchnia jej domu wynosi 350 m2. Cała działka zajmuje aż 1000 m2. Jak podają tabloidy, wartość nieruchomości można oszacować nawet na dwa miliony złotych.

Małgorzata Socha pokazała łazienkę

Do tej pory mogliśmy zobaczyć m.in. pokoje jej dzieci oraz ogród, w którym chętnie wypoczywa, i który otoczony jest wysokim murem. Teraz Socha pochwaliła się łazienką. Pomieszczenie urządzone zostało w jasnych barwach. Na ścianie znajduje się lustro, obok niego zamontowana jest lampka. Domownicy wybrali szafkę z marmurowym blatem oraz umywalką, zrezygnowali z prysznica na rzecz wanny. Łazienka wygląda bardzo luksusowo, a pani domu urządziła ją tak, jak sobie wymarzyła. W ogóle Małgorzata Socha bardzo zaangażowała się w budowę domu i osobiście nadzorowała prace budowlane, które ruszyły w 2011 roku i trwały trzy lata.

Jednak to nie łazienka jest jej ulubionym pomieszczeniem w domu. Gwiazda przyznaje, że najbardziej lubi spędzać czas w kuchni. Ta została zaprojektowana w stylu angielskim. Znalazły się tutaj drewniane meble i przeszklone szafki w jasnych kolorach. Pomiędzy nimi ułożono białe kafelki. Dla kontrastu na podłodze położone są ciemne płytki. To tu aktorka uwielbia spędzać czas z dziećmi, czyli z Zosią, Basią i Stasiem. Wspólne przyrządzanie posiłków to dla nich świetna zabawa.

Jak Wam się podoba łazienka Małgorzaty Sochy?

