Magda Narożna opala się w bikini i komplementuje samą siebie. "Piękna i młoda". Jeden z fanów radzi jej zmianę fryzury

Magda Narożna na co dzień ma mnóstwo zobowiązań zawodowych. Jej zespół Piękni i młodzi zdobył olbrzymią popularność, co przełożyło się również na zainteresowanie nią samą. Ostatnio gwiazda zwolniła nieco tempo i wyjechała na zasłużony urlop. Opublikowała kilka zdjęć z wyjazdu, co spotkało się z żywą reakcją ze strony fanów.

Magda Narożna wypoczywa na leżaku

W życiu Magdy Narożnej nie brakowało zawirowań. Rozpadło się jej małżeństwo z Dawidem Narożnym, z którym dzieliła zarówno życie prywatne, jak i zawodowe. Z początkiem roku gwiazda wydała oficjalne oświadczenie, w którym napisała, że mężczyzna został odsunięty z zespołu Piękni i Młodzi. Wiadomość ta zszokowała fanów zespołu i wszyscy zastanawiali się, jak potoczy się ich dalsza kariera. Byli małżonkowie przez długi czas przerzucali się oskarżeniami, ale wszystko wskazuje na to, że zakopali topór wojenny, a każdy z nich poszedł w swoją stronę. Niedawno wokalistka opublikowała zdjęcie z ogrodu, w którym oddała się błogiemu lenistwu.

Magda skorzystała z pięknej pogody i opalała się w ogrodzie. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami w bikini i pokazała zgrabne ciało. Nie zabrakło też krótkiego podpisu.

Czy u Was też jest słoneczko? Miłego dnia - napisała pod zdjęciem.

Magda Narożna Instagram/madzia_pim

Magda dodała również hasztag, który był bezpośrednim nawiązaniem do nazwy jej zespołu. Przy okazji pokazała, że skromność nie jest jej mocną stroną, bo napisała o sobie ''piękna i młoda''. Internauci szybko zareagowali na zdjęcie. Pod postem piosenkarki pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Najpiękniejsza Madzia na świecie.

Pięknie jak zawsze.

Superzdjęcie. Myślała może pani o zapuszczeniu włosów albo przedłużeniu włosów? Tak patrzę na panią i myślę, że byłoby mega z długimi włosami - czytamy w komentarzach.

Póki co Magda nie odniosła się do komentarza dotyczącego zmiany fryzury. Jak myślicie, skusi się na metamorfozę?