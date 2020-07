Joanna Krupa jest mamą na pełen etat. Pierwsze dziecko modelki i Douglasa Nunesa przyszło na świat na początku listopada ubiegłego roku. Mała Asha od pierwszych chwil skradła serca rodzicom, którzy nie kryją radości po dziś dzień. Od tamtej pory regularnie publikują zdjęcia córeczki w mediach społecznościowych. Nie brakuje również ujęć szczęśliwej mamy. Ostatnio prowadząca ''Top Model'' zaprezentowała się w naturalnej wersji.

Joanna Krupa w naturalnej wersji

Córka Joanny Krupy przewartościowała cale jej dotychczasowe życie. Modelka znacząco zwolniła tempo i skupiła się na rodzinie. Nie zapomina jednak o swoich fanach i regularnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych. Niedawno przyleciała ze Stanów Zjednoczonych do Polski, by rozpocząć prace nad kolejną edycją programu ''Top Model''. Z pewnością niełatwo jest pogodzić obowiązki zawodowe z byciem mamą na pełen etat. Na ten temat sporo mogłaby powiedzieć również Małgorzata Rozenek. Jednak obie panie są przykładem na to, że świetna organizacja jest gwarantem sukcesu. Po ciężkiej pracy należy się zasłużony odpoczynek. Joanna Krupa też tak uważa, dlatego opublikowała zdjęcie, na którym śpi razem z córeczką. Nie zabrakło też ujęć z jej mężem.

Najlepsza część dnia to budzić się o poranku i widzieć Wasze twarze - napisała pod zdjęciami.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili szczęśliwą rodzinkę, ale cała uwaga skupiła się przede wszystkim na Joasi, która zaprezentowała się w naturalnej wersji. W końcu spała, więc nie mogło być inaczej.

Ojej, to takie słodkie i piękne.

Ale dzieciątko podobne do mamy.

Normalna, naturalna - czytamy w komentarzach.

Piękny widok!