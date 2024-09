Oświadczenie króla Karola III pojawiło się w mediach społecznościowych 19 września. "Moja żona i ja jesteśmy głęboko wstrząśnięci i zasmuceni, widząc zniszczenia i dewastację spowodowaną katastrofalną powodzią w Europie Środkowej" - czytamy we wpisie.

Król Karol III pisze o związkach z regionem dotkniętym powodzią

Król Karol III w oświadczeniu podkreślił, że tragedia, która ma obecnie miejsce, ma personalny wydźwięk dla wielu mieszkańców jego ojczyzny. "Wiele osób w Wielkiej Brytanii ma silne, trwałe i osobiste więzi z tym regionem" - napisał, zwracając się także w imieniu królowej Camilli.

Wraz z nimi moja żona i ja przesyłamy nasze najgłębsze i najszczersze kondolencje wszystkim tym, którzy tak tragicznie stracili swoich bliskich, domy i środki do życia

- przekazał. Na koniec król Karol III zwrócił się także do pracowników służb, którzy pomagają opanować skutki katastrofy. "Mamy ogromny podziw dla czystej odwagi i poświęcenia służb ratunkowych w całym regionie, które bez dwóch zdań pracowały bez wytchnienia, aby zapewnić rozpaczliwie potrzebne wsparcie, pomoc i pomoc niezliczonym ludziom, których życie i mienie zostały w straszny sposób zaburzone" - dodał.

Olga Tokarczuk mieszka na terenie dotkniętym powodzią

W pomoc osobom dotkniętym skutkami powodzi angażuje się wiele znanych osób. Wykorzystują swoje zasięgi i media społecznościowe m.in. po to, aby udostępniać linki do zbiórek i informować, w jaki sposób można nieść wsparcie. Post w tej sprawie napisała m.in. Olga Tokarczuk, która sama mieszka na terenie dotkniętym powodzią. "Jako mieszkanka powiatu kłodzkiego, która miała szczęście i uniknęła tragedii, a jednocześnie z powodu braku prądu, dostępu do informacji i niemożności opuszczenia domu do dziś nie zdawała sobie sprawy z rzeczywistej skali zniszczeń, dziękuję za każdy rodzaj wsparcia" - przekazała, dodając, gdzie można przesyłać wpłaty. "Możecie skorzystać na przykład z oficjalnego konta Gminy Miejskiej Kłodzko nr 94 9588 0004 7100 8530 2000 0260 z dopiskiem 'Pomoc dla powodzian'. Dla płatności zagranicznych kod SWIFT banku: GBW CPLPP" - dodała noblistka.