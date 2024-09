Od kilku dni południe kraju walczy z powodziami. Straty są ogromne - ludzie tracą dorobki życia. Niestety, giną także ludzie i zwierzęta. Niedawno pisaliśmy o tym, że utonął Daniel Bąk, znany w środowisku trener sportowy. Teraz dotarła do nas smutna informacja o kolejnym zgonie. Pani Irena, która była poszukiwana, niestety nie żyje. Informację o tożsamości ofiary podał m.in. portal Onet, który potwierdził to w rozmowie z synem 65-latki. "Jeszcze dzisiaj jedziemy zobaczyć ciało, ale poznaliśmy po pierścionkach" - czytamy w artykule.

Nie żyje pani Irena z Głuchołazów. Bliscy zidentyfikowali ją po biżuterii

Portal Onet skontaktował się również z komendą policji. Z tego, co na razie udało się ustalić, wynika, że czynności śledcze wciąż trwają. Na ten moment nie można też oficjalnie potwierdzić tożsamości ofiary, ani czy faktycznie przyczyną jej zgonu było utonięcie. Dochodzenie jest w toku. "Na brzegu Białej Głuchołaskiej zostało odnalezione ciało kobiety. Na miejscu pracowały nasze służby kryminalne. W tej chwili wyjaśniamy wszystkie okoliczności tej śmierci" - przekazał podkom. Dariusz Świątczak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu. Bliscy kobiety twierdzą natomiast, że ofiara utonęła i została porwana przez wodę. Przypominamy, że jest to już ósma ofiara na terenach objętych powodzią w województwach opolskim, śląskim i dolnośląskim.

Pani Irena początkowo została uznana za zaginioną

W niedzielę 15 września na terenach rzeki Biała Głuchołaska rozgrywały się dramatyczne sceny. Został odcięty most, a wielka woda wdarła się do centrum miasta. Wówczas władze miasta zarządziły natychmiastową ewakuację osób, które zamieszkują właśnie te najniebezpieczniejsze tereny. Wśród nich była 65-letnia pani Irena. Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, ale dalej ślad się po niej urwał. "Kobieta wyszła z domu, znajdującego się przy ulicy Norwida ok. godz. 7:00, lecz w umówione miejsce nie dotarła, nie nawiązała też żadnego kontaktu z rodziną. Są podejrzenia, że kobietę zabrała fala" - napisano na Facebooku. Niestety, dziś już wiemy, że kobiecie nie udało się wygrać z żywiołem.