Księżna Kate nagle "wyszła z ukrycia". W takim stroju pojawiła się na spotkaniu

Księżna Kate nie bierze udziału w tak licznej ilości wydarzeń, w jakiej brała przed diagnozą nowotworu. Jej ostatnie publiczne kroki są szeroko komentowane, zatem i tym razem, podczas wizyty emira Kataru, nie mogło być inaczej. Co wiadomo o tym spotkaniu?

Księżna Kate powitała emira Kataru. Styl i klasa

Wiemy, że żonie księcia Williama bardzo zależy na powrocie do obowiązków sprzed diagnozy. "Księżna jest pozytywnie nastawiona do przyszłości i bardzo chce reprezentować rodzinę królewską podczas wizyty państwowej i nie tylko. Jej praca zawsze była dla niej wielkim zastrzykiem energii, ponieważ nadal koncentruje się na powrocie do zdrowia do końca roku i później" - dowiedzieliśmy się jakiś czas temu od królewskiego źródła, cytowanego przez portal Mirror. Ostatnio księżna Kate była widziana podczas oficjalnej wizyty emira Kataru i jego żony Sheikhy Jawaher na terenie Wielkiej Brytanii. Goście mają starannie zaplanowaną wizytę - po oficjalnym powitaniu wezmą udział w procesji powozów do Pałacu Buckingham. Obejrzą ponadto wystawę przedmiotów, które są związane ze stosunkami Kataru z Wielką Brytanią. W tym wszystkim towarzyszyć im będzie rodzina królewska. Po zdjęciach z 3 grudnia możemy zauważyć, że księżna Kate znalazła wspólny język z żoną emira - jest uśmiechnięta i energiczna. Założyła na tę okazję płaszcz w hitowym kolorze, czyli w bordowym od Sarah Burton dla Alexandra McQueena. Do tego elegancki kapelusz Sahar Millinery oraz perłowy naszyjnik. Do takich dodatków księżna Kate postanowiła spiąć włosy w koka. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Księżna Kate ostatnio przemówiła na temat uzależnień. Co za przekaz

W ostatnim czasie ukochana księcia Williama jest wyjątkowo aktywna w mediach. Wzięła pod lupę temat uzależnień. Wygłosiła ważny komunikat z racji Tygodnia Świadomości Uzależnień. "Zbyt długo wiele osób cierpiało w milczeniu, chowając poczucie wstydu i winy z powodu swojego stanu, pomimo swojej bezbronności. (…) Każdy, kto cierpi na uzależnienie, jest innym człowiekiem z własną historią, której wielu z nas nie rozumie i nie widzi" - wspomniała w oficjalnym oświadczeniu. Stawia na wyrozumiałość, a nie krytykę. "Działając z pokorą i współczuciem, wszyscy możemy coś zmienić i wesprzeć cierpiących" - napisała.