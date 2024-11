W 2020 roku książę Harry i Meghan Markle postanowili, że nie chcą już być częścią brytyjskiej rodziny królewskiej. Para odcięła się od najbliższych i zdecydowała się na życie z dala od Londynu. Obecnie mieszkają wraz z dwójką dzieci w Stanach Zjednoczonych. Od pewnego czasu w mediach krążą pogłoski jakoby małżonkowie mieli kryzys. Ekspert postanowił przeanalizować to, jak Harry zachowuje się u boku małżonki, a jak, gdy jest sam. To dostrzegł.

Ekspert przyjrzał się zachowaniu księcia Harry'ego. To dostrzegł

Mimo że sami zainteresowani nie mówią na głos o swojej relacji, wiele osób z ich otoczenia opowiada o problemach w ich związku. "Wydaje się, że idą własnymi drogami" - stwierdził królewski ekspert Phil Dampier w programie "Royal Exclusive" na kanale Sun. Od dłuższego czasu małżonkowie nie pojawili się razem na żadnym wydarzeniu. Podobno Harry myśli o przeprowadzce do Europy, by znaleźć się bliżej rodziny. Już niedługo książę pojawi się na specjalnym wydarzeniu dla członków Scotty's Little Soldiers, które jest poświęcone dzieciom zmarłych żołnierzy. Nie będzie mu towarzyszyć żona. Ekspert od mowy ciała, Darren Stanton, postanowił ocenić zachowanie młodszego syna króla Karola III. Zauważył różnicę, gdy ten pojawia się sam, a gdy u jego boku jest żona.

Stanton wziął pod lupę samotny występ Harry'ego na Grey Cup w Vancouver, na którym promowano Invictus Games. Podkreślił, że książę był szczęśliwy, radosny i zrelaksowany. Gdy koło niego pojawia się żona, sprawa wyglądała zupełnie inaczej. "Tutaj widzimy raczej jego opiekuńczą naturę niż jego indywidualne emocje, ponieważ stawia uczucia Meghan ponad własne" - ocenił.

Książę Harry myślał o podcaście. Gośćmi mieli być Putin i Trump

Książę Harry miał pomysł, który z pewnością wzbudziłby niemałe zainteresowanie, ale i także kontrowersje. Syn króla Karola III chciał poprowadzić podcast. Jak informował "Express", myślał, by zapraszać jako gości takie osoby jak prezydent Rosji Władimir Putin oraz niedawno wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jeśli chodzi o poruszaną w programie tematykę, Harry chciał rozmawiać o dzieciństwie i o tym, jak wpływa ono na dorosłe życie. I to właśnie miało rozjaśnić, jak doświadczenia z młodości ukształtowały znanych przywódców.