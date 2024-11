Książę Harry miał kontrowersyjne plany. Chodziło o Putina i Trumpa

Książę Harry lata temu zdecydował, że nie chce już być częścią brytyjskiej rodziny królewskiej i zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji. Wraz z żoną i dziećmi postanowili zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Teraz syn króla Karola III poszukuje nowych ścieżek zawodowych. Miał pewien pomysł - związany z kontrowersyjnymi postaciami takimi jak Władimir Putin oraz Donald Trump.

Książę Harry chciał prowadzić podcast. Wśród gości Putin i Trump

Okazuje się, że książę Harry myślał o tym, by prowadzić podcast. Przypominamy, że robiła to już jego żona, Meghan Markle, która tworzyła projekt "Archetypes". Prowadziła tam rozmowy o stereotypach z kobietami. Ostatni odcinek pojawił się jednak w listopadzie 2022 i nie zapowiada się, by aktorka planowała wznowić program. Jak przekazał "Express", książę Harry miał inne plany na swój podcast. Myślał, by zapraszać kontrowersyjne postaci ze świata, takie jak prezydent Rosji Władimir Putin oraz nowo wybrany prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jeśli chodzi o tematykę, Harry chciał rozmawiać o dzieciństwie i o tym, jak wpływa na dorosłe życie. To miało wyjaśnić, jak doświadczenia z młodości ukształtowały znanych przywódców. Nie da się ukryć, że plany młodszego z synów króla Karola III były bardzo ambitne, ale należy podkreślić, że tego typu osoby rzadko udzielają wywiadów na temat życia prywatnego. Najwyraźniej książę musi dalej szukać swojej drogi.

Książę Harry nie zabierze Meghan na ważne wydarzenie

Od jakiegoś czasu plotkuje się o kryzysie w małżeństwie Meghan i Harry'ego. Para rzadko pokazuje się razem i wybiera inne projekty zawodowe. "Wydaje się, że idą własnymi drogami" - twierdził królewski ekspert Phil Dampier w programie "Royal Exclusive" na kanale Sun. 10 grudnia podczas specjalnego wydarzenia dla członków Scotty's Little Soldiers, które jest poświęcone dzieciom zmarłych żołnierz, Harry pojawi się jako gość honorowy. Powita gości i odpowie na pytania. Wyciekła lista zaproszonych osób, na której nie pojawiła się Meghan Markle. To raczej nie uciszy pogłosek o kryzysie.