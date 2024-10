Meghan Markle i książę Harry porzucili życie w Wielkiej Brytanii i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Ostatnio jednak rzadko pojawiają się w swoim towarzystwie. Książę Harry przybył sam do Nowego Jorku oraz Londynu. "Słyszałem, że tego chciał. Wierzę, że chce przestrzeni" - przekazał informator dla portalu Daily Mail. Krążących plotek z pewnością nie uciszą najnowsze doniesienia z lokalnej prasy.

Książę Harry i Meghan Markle oddalają się od siebie? Gorzkie słowa gwiazdy "W garniturach"

Według najnowszych doniesień z lokalnej prasy w Stanach Zjednoczonych, w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego rzekomo nie dzieje się najlepiej. Jak przekazał The Montecito Journal, Sussexowie rzadko pokazują się razem publicznie i mają "prowadzić coraz bardziej odrębne życie". Dziennikarz Richard Mineards twierdzi, że samotne wyjścia Meghan Markle i księcia Harry'ego mogą świadczyć o tym, że rozchodzą się w różne strony. Oliwy do ognia dolewają także gorzkie słowa żony brata księcia Williama, która podczas rozmowy z młodzieżą miała opowiedzieć o swojej przykrej codzienności i stwierdzić, że jest "jedną z najbardziej prześladowanych osób na świecie".

Książę Harry i Meghan Markle na świeczniku mediów. Brat księcia Williama ma tęsknić za Wielką Brytanią

O rzekomym kryzysie w związku Meghan Markle i księcia Harry'ego rozpisują się nie tylko lokalne media. Jak donosi hiszpańska strona marca.com, brat księcia Williama ma podobno tęsknić za ojczyzną. "Od jakiegoś czasu się od siebie oddalali. Chęć Harry’ego, by wrócić do Wielkiej Brytanii, gdzie są jego starzy kumple od kieliszka i jego nadzieja na powrót do bardzo wygodnej rodziny królewskiej, wywierają realne obciążenie na ich małżeństwo. (...) Zaczyna tęsknić za Anglią. Kiedyś uwielbiał chodzić do pubu i uprawiać sport z kumplami, a życie, jakie Meghan chce wieść w Los Angeles, nie mogłoby być bardziej od tego odległe" - przekazał informator. ZOBACZ TEŻ: Przełom w rodzinie królewskiej. Księżna Kate ma plan wobec Harry'ego. Jest jedno "ale"