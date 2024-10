Król Karol III i królowa Camilla pobrali się w 2005 roku. Od tamtej pory wspólnie uczestniczą we wszelkich wydarzeniach. Ostatnio para królewska wybrała się do Australii. Wyjazd nie odbył się bez komplikacji. Jak podkreślił zagraniczny portal Daily Mail, nie każdy był zachwycony z odwiedzin Karola III i Camilli. Lokalna polityczka bez wahania krzyknęła w parlamencie "Nie jesteś moim królem!". Nie da się ukryć, że emocjonalne sytuacje z pewnością wpłynęły na króla i królową. Wydawać by się mogło, że z tego wszystkiego Camilla zapomniała o bardzo ważnej zasadzie.

Królowa Camilla złamała królewski protokół. Zrobiła to bez mrugnięcia okiem

Nie jest sekretem, że para królewska jest zmuszona do przystosowania się do pewnych zasad. Królewski protokół w jasny sposób dyktuje, na co król Karol III i królowa Camilla mogą sobie pozwolić. W pewnym momencie ukochana monarchy postanowiła zignorować jedną z panujących zasad. Po wyjściu z kościoła w Sydney para królewska podeszła do czekających mieszkańców. Część z osób wyciągnęła telefony, aby zrobić sobie selfie z Karolem i Camillą. Kobieta bez wahania uległa i chętnie pozowała do fotografii. Surowa królewska etykieta zakazuje jednak robienia zdjęć z podwładnymi. Wszystko wskazuje na to, że dla Camilli nie był to problem, aby na chwilę zapomnieć o swojej funkcji i obowiązkach.

Królowa Camilla już nie może tego robić. Dostała zakaz od samego króla

Królowa Camilla wielokrotnie pokazywała, że odpowiedni styl jest jej mocną stroną. Ukochana króla Karola III rzadko kiedy pokazywała się dwa razy w tej samej stylizacji. Regularnie pozowała w kosztownych kreacjach, które tylko podkreślały jej funkcję w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak się okazało, jej ukochany miał tego dość. Miało to związek z problemami finansowymi. "Powiedzmy, że niektórzy członkowie rodziny są bardziej skłonni do ograniczenia wydatków niż inni! Camilli powiedziano, że musi jeszcze bardziej ograniczyć wydatki, teraz gdy jest królową. Nieważne, że właśnie teraz chce zrobić furorę. Powiedziano jej też, żeby nie robiła więcej zakupów online" - czytamy w Women's Day. Monarcha oczekuje, że jego ukochana uszanuje tę decyzję. ZOBACZ TEŻ: Tak naprawdę zachowuje się królowa Camilla. Znany aktor się wygadał. "Weszła cała na biało"