To ona zastąpi księżną Kate. Ważne oświadczenie Pałacu Buckingham

Od miesięcy w mediach huczy o księżnej Kate, która publicznie przyznała, że choruje na nowotwór. We wrześniu żona księcia Williama wyjawiła, że zakończyła chemioterapię. "Moja droga do wyleczenia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień takim, jaki nadejdzie" - czytaliśmy w opisie nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych. I chociaż księżna Kate wraca już powoli do życia publicznego, to ze względu na swój stan zdrowia nie może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Ma jednak godną zastępczynię - księżną Zofię.

Zobacz wideo Sablewska opowiada o księżnej Kate. Ma dobry styl?

Księżna Zofia pojawi się na publicznym czytaniu. Wcześniej robiła to księżna Kate

Odkąd księżna Kate skupia się na leczeniu, księżna Zofia jest bardzo zapracowana. Niedługo wybierze się razem z mężem w podróż, o czym poinformował Pałac Buckingham w oficjalnym komunikacie. "Książę i księżna Edynburga odwiedzą Maltę (...), aby uczcić 60. rocznicę niepodległości Malty i celebrować wspólne dziedzictwo kraju oraz kontynuację współpracy z Wielką Brytanią" - czytamy. Na tym jednak nie koniec. Księżna Zofia została patronką "Girlguiding", czyli brytyjskiej organizacji skautowej. Wcześniej rola ta przypadała królowej Elżbiecie II. W sieci pojawiły się głosy zmartwionych internautów, którzy twierdzą, że księżna Zofia powoli zastępuje Middleton. A to wszystko po wieściach o tym, że żona księcia Williama musi na jakiś czas wrócić do szpitala.

Księżna Zofia tak jak księżna Kate. Zastąpi ją podczas oficjalnego czytania

Księżna Zofia znalazła także w swoim grafiku czas na przeczytanie dobranocki w programie "BBC CBeebies Bedtime Stories". Podobno wybrała bajkę o zmartwionym lwie, który nie chciał nosić okularów. Przypomnijmy, że wcześniej to właśnie księżna Kate wystąpiła w tym samym formacie. W 2022 roku przeczytała dla dzieci krótką bajkę o sowie, która bała się ciemności. Myślicie, że księżna Zofia przejmie więcej obowiązków Middleton? ZOBACZ TEŻ: Brat księżnej Kate zdradza kulisy życia rodziny Middletonów. Ma za sobą kilka trudnych przeżyć