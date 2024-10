Księżna Kate jakiś czas temu wyznała, że choruje na nowotwór. Ukochana księcia Williama od razu poddała się leczeniu. Chemioterapia była niezbędnym elementem. Ostatnio jednak przekazana zostały dobre wieści. - Robię wszystko, co mogę, by wyzdrowieć. Na tym się teraz skupiam - podkreślała kobieta na jednym z nagrań. Ostatnio poinformowała o ważnym kroku w swoim leczeniu - Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia - wyznała. Księżna Kate coraz częściej pojawia się na zdjęciach w mediach społecznościowych. Ostatnio udostępniono nowe fotografie.

Księżna Kate na nowych ujęciach. Fotografie w mediach społecznościowych zachwyciły fanów

Księżna Kate wróciła do życia publicznego. Kadry z udziału kobiety w oficjalnych wydarzeniach są coraz częściej widocznie w mediach społecznościowych. Kate z uśmiechem pozuje do zdjęć. Ostatnio żona księcia Williama poznała pewną fotografkę, która przyjechała do Zamku w Windsorze. W sieci pojawiły się ujęcia, na których członkini brytyjskiej rodziny królewskiej obejmuje artystkę. "Utalentowana młoda fotografka, której kreatywność i siła zainspirowały nas obojga. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi zdjęciami i historią" - czytamy w opisie udostępnionych zdjęć. Fani w komentarzach skupili się na wyczekiwanym powrocie Kate do swoich obowiązków. "Cudownie znów widzieć naszą księżną w publicznych wydarzeniach", "Wspaniale widzieć Kate, wygląda pięknie i z klasą jak zawsze" - pisali internauci.

Dlaczego księżnej Kate nie wypadły włosy po chemioterapii? Jest odpowiedź

Fani przez długi czas zastanawiali się, dlaczego księżna Kate nie straciła włosów podczas chemioterapii. Warto podkreślić, że tego typu sytuacje są normalne podczas leczenia. W przypadku ukochanej Williama sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Specjaliści wypowiedzieli się na ten temat. Prof. Karin Jordan rozwiał wątpliwości w wywiadzie dla zagranicznego medium. "Istnieje wiele różnych form terapii przeciwnowotworowej" - czytamy na portalu Frankfurter Rundschau. Kobieta mogła przyjmować zatem specjalne leki. W przypadku żony księcia Williama prawdopodobnie stosowano terapię, która nie powoduje utraty włosów. Dodatkowo leczenie mogło być wsparte immunoterapią bądź metodą wspomagającą, czyli chłodzeniem skóry głowy.