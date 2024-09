4 lipca 1973 roku Camilla Shand i Andrew Parker Bowles stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci. Ich związek nie przetrwał próby czasu i oboje romansowali na boku. "Wiedzieli, że wchodzą w związek nie z miłości, a z rozsądku. Nie przeszkadzały im wzajemne zdrady" – relacjonował dziennik "The Sun". Przez pewien czas mieszkali całą rodziną w zabytkowej posiadłości. Syn królowej Camilli opowiedział o zaskakujących szczegółach.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy o królowej Camilli i zachowaniu Harry'ego i Meghan

Syn królowej Camilli opowiedział o duchu. "Krążyły różne historie"

Tom Parker Bowles, syn królowej Camilli i znany krytyk kulinarny, wystąpił ostatnio w podcaście "Rosebud". W rozmowie z Gylesem Brandrethem opowiadał o różnych historiach. W pewnym momencie wrócił wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Opisał zabytkow dworek Bolehyde Manor w Wiltshire, w którym kiedyś mieszkał ze swoją rodziną. - To było stare domostwo, wiesz, to był taki dworek w stylu Tudorów. Krążyły różne historie i opowieści, mówiące o szalonych mnichach albo szarych damach. Choć nigdy nie zobaczyliśmy duchów, to z pewnością je wyczuwaliśmy - powiedział w podcaście.

Tom Parker Bowles wspomniał także o swojej mamie. Królowa Camilla na własnej skórze przekonała się o tym, że dom rzeczywiście był nawiedzony. - Moja mama mówi, że obudziła się pewnej nocy w środku nocy i wyczuła pewną obecność, która jakby przygniatała ją do łóżka. Było to bardzo dawno, ale ona jest dość silna i prawdopodobnie wyjaśniła duchowi, gdzie ma iść - dodał Tom Parker Bowles w podcaście "Rosebud".

Nie tylko królowa Camilla. Księżna Kate i książę William także mieli problem z duchami?

Według Richarda Felixa, autora podcastu o zjawiskach paranormalnych, księżna Kate i książę William także mieli problemy z duchami w posiadłości Anmer Hall. - Był tam duch katolickiego księdza, który tam mieszkał i został powieszony i poćwiartowany za zdradę stanu i z jakiegoś powodu powrócił do swojego domu - wyjawił podcaster. - Zanim książęca para się wprowadziła, została ostrzeżona o duchu - dodał Richard Felix. ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate wzięła sprawy w swoje ręce. Zwołała pilne spotkanie w zamku Windsor