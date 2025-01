21 stycznia media rozpisywały się na temat kryzysu w małżeństwie Bieberów. Wokalista przestał obserwować swoją żonę na Instagramie, a gdy fani zauważyli, że już tego nie robi, opublikował krótki komentarz, twierdząc, że ktoś włamał mu się na konto. Jego słowa nie uspokoiły w żaden sposób internautów, którzy już od dłuższego czasu przyglądają się Bieberowi. Teraz znów głośno na temat gwiazdora. Wszystko z powodu najnowszych zdjęć.

Justin Bieber uchwycony na nowych zdjęciach. Coś tu jest nie tak

Portal Daily Mail opublikował zdjęcia wokalisty, który zdenerwowany szedł przez nowojorskie ulice. Miał na sobie jasnożółtą bluzę z kapturem, oversize'owe spodnie cargo i buty przypominające pantofle. Uwagę wszystkich przyciągnęło zachowanie Biebera. Portal rozpisuje się na temat jego pustego spojrzenia i nerwowych ruchów. Anonimowy informator zdradził, że wiele osób z bliskiego otoczenia Hailey nakłania ją, by odeszła od wokalisty. "Kiedy dziecko się urodziło, był przy niej, a ona myślała, że bycie ojcem zmieni go na lepsze, ale tak się nie stało. Jego zachowanie bywa nie do przyjęcia. Ona wiele znosi" - mówił. Zdjęcia, o których mowa, znajdziecie na końcu artykułu.

Justin Bieber przeszedł poważny kryzys w małżeństwie. "To nie rozwiąże problemów"

Gwiazdor udzielił ostatnio bardzo szczerego wywiadu, w którym opowiedział o swoim małżeństwie z Hailey. Bieber przyznał, że tuż po ślubie przeszedł załamanie nerwowe. - Czasami trudno spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że może nie jesteś osobą, za którą się uważałeś. Wynika to z traumy i różnych okoliczności życiowych. Kiedy się ożeniłem, doznałem lekkiego załamania nerwowego, gdy zdałem sobie sprawę, że małżeństwo nie rozwiąże wszystkich moich problemów - powiedział w "The Ebro Show". Przypomnijmy, że Bieberowie wzięli dwa śluby. Najpierw, 13 września 2018 roku spotkali się w urzędzie stanu cywilnego w Nowym Jorku. Z kolei 30 września, rok później, odbył się ślub kościelny.