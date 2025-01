Sinead O'Connor zmarła nagle 26 lipca 2023 roku w Londynie. Miała 56 lat. Irlandzka artystka odeszła zaledwie półtora roku po śmierci jednego ze swoich synów. Aktualnie, po niespełna dwóch latach od tragedii, brytyjskie media dotarły do testamentu Sinead. Dowiedzieliśmy się z niego, komu piosenkarka zapisała majątek oraz konkretne pamiątki.

Sinead O'Connor wszystko zapisała dzieciom. Miały szastać jej pieniędzmi

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze "The Sun", wynika, że za majątek Sinead będzie odpowiadać czwórka jej dzieci. Został on przy tym wyceniony na ponad milion funtów. Słynna piosenkarka chciała, by potomstwo - Shane, Roisin, Yeshua i Jake - w pełni korzystało z jej życiowego dorobku, w tym z tantiemów ze sprzedawanych na całym świecie albumów. Dodatkowo miały także zdecydować w kwestii rozsypania prochów Sinead.

Testament zawierał również decyzję o przekazaniu religijnych relikwii matki zmarłemu Shane'owi oraz kolekcji gitar najmłodszemu z dzieci, Yeshui. Na wykonawcę tych ustaleń Sinead wyznaczyła swojego pierwszego męża - producenta muzycznego Johna Reynoldsa.

Sinead O'Connor odeszła nagle. Jej wcześniejsze wpisy niepokoiły internautów

W ostatnich miesiącach życia artystka wielokrotnie wykazywała, że nie radzi sobie po śmierci nastoletniego syna. Sinead wstawiała wtedy niepokojące tweety, które doprowadziły do powstania wielu spekulacji po jej nagłym odejściu. "Postanowiłam podążać za moim synem. Nie ma sensu żyć bez niego. Rujnuję wszystko, czego się dotknę. Zostałam tu tylko dla niego. A teraz już go nie ma. Zniszczyłam swoją rodzinę. Moje dzieci nie chcą mnie znać" - pisała na platformie X. Po pół roku od jej śmierci brytyjskie służby postanowiły więc wyjawić przyczynę zgonu, który - jak się okazało - miał nastąpić naturalnie. Według doniesień m.in. "The New York Times", do śmierci Sinead doprowadziło pogorszenie się stanu jej zdrowia ze względu na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i astmę oskrzelową.