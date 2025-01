Melania Trump często określana jest przez fanów królową stylu. Żona Donalda Trumpa wielokrotnie zachwycała swoją elegancją oraz cieszącymi oko stylizacjami. Wśród jej najbardziej pamiętnych kreacji znalazł się m.in. granatowy płaszcz Adama Lippesa oraz kapelusz Erica Javitsa. 24 stycznia w znacznie mniej formalnym stroju pojawiła się u boku męża w Asheville w Karolinie Północnej.

Melania Trump zwróciła na siebie wzrok wszystkich zebranych. Jej stylizacja zachwyca

Wizyta prezydenckiej pary była związana huraganem Helene, który pozostawił po sobie w tym regionie niemałe szkody. Pomimo mniej oficjalnego charakteru wizyty Melania Trump jak zwykle przyciągała wzrok zebranych. Pierwsza dama USA postawiła na wąskie spodnie, botki i puchówkę w wyrazistym odcieniu zieleni. Stylizację dopełniła czapką oraz okularami przeciwsłonecznymi. Trudno nie zauważyć, że nie były to zwykłe okulary, a awiatorki, które przez lata stały się znakiem rozpoznawczym Joe Bidena.

Były prezydent Stanów Zjednoczonych kojarzył się z nimi do tego stopnia, że słynne okulary Bidena stały się nawet obiektem żartów w programie komika Stephena Colberta. Gdy polityk oficjalnie zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich, Colbert w jednym z odcinków symbolicznie odłożył awiatorki na półkę. - Miały najtrudniejsze zadanie. Dzięki nim wydawało się, że jestem w stanie naśladować Joe Bidena - powiedział. Zdjęcia stylizacji żony Donalda Trumpa znajdziesz w naszej galerii.

Donald i Melania Trump - zaskakujące, jak się poznali

Donald i Melania Trump, 22 stycznia świętowali 20. rocznicę ślubu. Ich historia rozpoczęła się w zaskakujących okolicznościach. Prezydent, który wcześniej był dwukrotnie żonaty - z Ivaną Trump, a później z Marlą Maples - poznał Melanię w 1998 roku podczas nowojorskiego Tygodnia Mody. Co ciekawe, na wydarzenie Donald Trump przybył w towarzystwie innej kobiety. Gdy biznesmen poprosił ją o numer telefonu, to Melania odmówiła, ale niedługo później sama poprosiła o kontakt do nowo poznanego. Trump przystał na warunek, ale zastrzegł, że to ona musi wykonać pierwszy krok i zadzwonić. Melania spełniła obietnicę, a ich rozmowy szybko przerodziły się w związek, który trwa do dziś.