Matilda Ledger miała zaledwie dwa lata, gdy 22 stycznia 2008 roku zmarł jej sławny ojciec - aktor Heath Ledger. Wychowaniem dziewczynki zajęła się jej matka, także znana aktorka Michelle Williams. Matilda ma aktualnie 19 lat i mimo iż jej rodzice byli słynną hollywoodzką parą, sama stroni od show-biznesu, mediów i paparazzi. Dziennikarzom udało się jednak dotrzeć do najświeższych zdjęć dziewczyny z 2025 roku.

Matilda Ledger przyłapana przez paparazzi. "Twarz taty z uśmiechem mamy"

Na zdjęciach, do których dotarł portal Page Six, widzimy uśmiechniętą Matildę, która wraz z przyjaciółką - córką producenta Jeffreya Sellera, May Lehrer-Seller - wybrała się na spacer i kawę na Brooklynie w Nowym Jorku. Dziewczyna postawiła przy tym na ciepłą, puchową zieloną kurtkę i luźne jeansy. Stylizację Matilda uzupełniła jednak jasnoczerwonymi balerinkami i dopasowaną kolorystycznie również czerwoną torbą. Koleżankom musiał dopisywać humor, gdyż na kilku kadrach widzimy, jak wyraźnie się śmieją. "Twarz taty z uśmiechem mamy", "Wygląda całkiem jak Heath", "To jego (Ledgera - red.) bliźniaczka!" - możemy przeczytać w komentarzach pod zdjęciami.

Amerykańscy dziennikarze przypomnieli, że ostatni raz Matilda była widziana publicznie w lipcu 2024 roku, gdy również na Brooklynie paparazzi natknęli się na nią oraz jej mamę Michelle Williams. Aktualnie dziewczyna została uchwycona na zdjęciach na tydzień przed 17. rocznicą śmierci ojca.

Michelle Williams rozstała się z Ledgerem na kilka miesięcy przed jego śmiercią

Przypomnijmy, że para była w związku w latach 2004-2007. To Michelle miała podjąć decyzję o rozstaniu, gdyż podejrzewała, że Heath nadużywa narkotyków. Nie wiedziała wtedy jednak, że zaledwie kilka miesięcy później zmagający się z depresją aktor śmiertelnie przedawkuje leki. Choć nie byli już wtedy razem, a Williams została sama z córką, wciąż wierzyła, że Ledger był jej bratnią duszą. Aktorka nie chciała nawet wyprowadzić się z domu, który wcześniej dzielili. "W tamtym czasie nie dało się mnie pocieszyć. Myślałam sobie: "Jak on nas znajdzie? Przecież tu właśnie mieszkaliśmy i on teraz nie będzie wiedział, gdzie jesteśmy". Teraz nie mogę uwierzyć, że tak do tego podchodziłam. Może chce mi się płakać właśnie dlatego, że jest mi żal tej osoby, która myślała, że on nie będzie nas potrafił zlokalizować" - opowiadała w 2017 roku dla "WSJ Magazine".

