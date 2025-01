Za nami 82. edycja wręczenia Złotych Globów. Wydarzenie odbyło się 5 stycznia 2025 w The Beverly Hilton. O największych sukcesach mogą mówić twórcy filmu "Emilia Pérez" oraz serialu "Szōgun" - obydwie te produkcje otrzymały po cztery statuetki. Ten wieczór był również ważny dla Demi Moore, która otrzymała Złoty Glob za rolę w filmie "Substancja". Jak przyznała podczas odbierania statuetki, była to "jej pierwsza nagroda za cokolwiek".

Demi Moore zbyła Kylie Jenner przy stoliku. Jest nagranie

Wygrana Demi Moore stała się viralem nie tylko ze względu na samo wyróżnienie aktorki. Internet obiegł bowiem filmik, na którym widać, jak podekscytowana aktorka podchodzi do stolika Elle Fanning, aby zamienić z nią kilka słów i podzielić się z nią tym ważnym momentem. Po chwili Moore dość szybko "zbywa" gratulującą jej zwycięstwa Kylie Jenner i podchodzi, aby porozmawiać z siedzącym obok jej chłopakiem Timothéem Chalametem. Filmik uchwycający ten moment trafił na TikToka, a internauci są niemal zgodni, że Moore kompletnie zignorowała Kylie Jenner. Zwrócili też uwagę na dość kwaśną minę celebrytki. "Szczerze mówiąc, to bardzo niegrzeczne. Powiedz chociaż 'cześć', nawet jeśli jej nie lubisz", "Kylie Jenner robi wszystko, aby ją zauważono", "Szkoda mi Kylie. Widać, że była spięta. Została zignorowana, a przecież nie zrobiła jej nic złego" - czytamy w komentarzach.

Demi Moore bardzo przeżywa chorobę Bruce'a Willisa

Choć Demi Moore i Bruce Willis nie są małżeństwem już od ponad 24 lat, aktorska para rozstała się w przyjacielskich stosunkach i do dziś ma ze sobą bardzo dobre relacje. Była żona Willisa, podobnie jak członkowie jego najbliżej rodziny, bardzo przeżywa postępującą chorobę aktora. Bruce Willis od kilku lat zmaga się z demencją. Niedawno Moore przekazała nowe informacje o stanie byłego męża w programie CNN. - Biorąc pod uwagę obecną sytuację, Bruce jest obecnie w bardzo stabilnym miejscu - wyjawiła. - Oczywiście, że jest to bardzo trudne i nie jest to coś, czego życzyłbym komukolwiek, i wiąże się z wielką stratą. Ale jest też wielkie piękno i dary, które mogą z tego wyniknąć - dodała.