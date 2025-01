Nie da się ukryć, że Kathy Bates to jedna z największych gwiazd Hollywood. Aktorka do dziś pamiętana jest z oscarowej roli w "Misery". Celebrytka nie przepuściła okazji, by pojawić się na gali Złotych Globów, na której wraz z Anthonym Ramosem wręczyła nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w telewizji. Fani zaczęli się martwić o Bates. Wszystko przez utratę wagi.

Kathy Bates na Złotych Globach. Fani się niepokoją

Aktorka zaprezentowała się na czerwonym dywanie w bardzo młodzieńczej odsłonie. Wybrała szarą, połyskującą marynarkę i czarne spodnie, do których dopasowała sportowe buty. Gwiazda przykuła uwagę, gdy wręczała wyżej wspomnianą nagrodę Jessice Gunning za rolę w "Reniferku". Fani zaczęli się niepokoić o 76-latkę. Chodzi o znaczną utratę wagi. Jeszcze niedawno Kathy Bates wyjawiła, że zrzuciła 45 kilogramów. "To była dla mnie ciężka praca, szczególnie w czasie pandemii" - mówiła w rozmowie z magazynem "People". Przyznała, że dziesięć kilogramów zgubiła dzięki popularnemu lekowi na cukrzycę - u gwiazdy w 2017 roku zdiagnozowano cukrzycę typu drugiego.

Po występie Bates na Złotych Globach w sieci zaczęły pojawiać się liczne komentarze, w których internauci zwrócili uwagę na przemianę aktorki. "Co się dzieje z Kathy Bates, czy z nią wszystko w porządku?", "Czy Kathy ma się dobrze?", "Mam nadzieję, że Kathy Bates czuje się dobrze... Czy ktoś jeszcze zauważył, że ona się cała trzęsie i, że musi trzymać się współprowadzącej, żeby nie stracić równowagi?" - niepokoili się w serwisie X. Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia Kathy Bates ze Złotych Globów.

Kathy Bates rozbawiła publikę. Tym gestem wygrała

Oprócz tego, że Bates wręczała nagrodę, była nominowana do jednej z nich. Chodzi o kategorię najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Gwiazda mogła wygrać statuetkę za występ w produkcji "Matlock", gdzie odgrywa główną rolę. W momencie ogłaszania wyników kamery skierowano na wszystkie panie nominowane w tej kategorii. Gdy ogłoszono, że zwyciężczynią jest Anna Sawai za serial "Szogun", Kathy Bates zaczęła klaskać i z rozbawieniem porwała kartkę, na której znajdowała się jej przygotowana na okoliczność wygranej przemowa.