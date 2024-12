David i Victoria Beckhamowie na bankiecie królewskiej pary. Tego nikt się nie spodziewał

We wtorek, 3 grudnia, Król Karol III oficjalnie powitał emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thani wraz z jego żoną, Jawaher w Royal Pavilion na Horse Guards Parade. Okazuje się, że nie tylko obecność księżnej Kate była zaskoczeniem w trakcie wydarzenia. W Pałacu Buckingham niespodziewanie pojawili się także David i Victoria Beckhamowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakob Kosel o Davidzie Beckhamie. "Inspiruję się nim, to mój idol"

David i Victoria Beckhamowie w Pałacu Buckingham. Ich obecności nikt się nie spodziewał

David i Victoria Beckhamowie zostali zaproszeni na bankiet państwowy, podczas którego król Karol III oficjalnie wręczył dekret państwowy emirowi Kataru. Obecność pary pozostawała tajemnicą aż do rozpoczęcia wydarzenia. Prócz piłkarza i jego żony, zobaczyć można było m.in. króla Karola III, królową Camillę, księcia Williama i księżną Kate. Według BBC, Beckham zasiadł obok lidera brytyjskiej opozycji Kemiego Badenocha i Nassera Al-Khelaifiego. Do sieci trafiły zdjęcia trzymającej się za ręce pary. Piłkarz na tę okazję włożył elegancki frak, a także białą koszulę i muchę. Jego żona natomiast zaprezentowała się w długiej dopasowanej czarnej sukni z trenem. Włosy spięła w kucyk. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

PRZECZYTAJ TEŻ: Księżna Kate otrzymała "nowy tytuł". Przed nią duże wyzwanie

David i Victoria Bechamowie mają czwórkę dzieci. Czym się zajmują?

David i Victoria Beckhamowie są parą od 1999 roku. Razem doczekali się czwórki dzieci - synów Brooklyna, Romea i Cruza oraz córki Harper. Najstarszy z synów, Brooklyn, choć poszedł w ślady ojca i przez pewien czas trenował piłkę nożną, w końcu zdecydował się porzucić karierę sportową na rzecz fotografii. W maju 2017 roku na rynku pojawił się jego pierwszy album fotograficzny "What I see", w którym znalazło się 300 zdjęć jego autorstwa. Romeo, podobnie zresztą jak jego starszy brat, próbował sił w modelingu i piłce nożnej, jednak ostatecznie upodobał sobie kort tenisowy. Cruz, najmłodszy z synów Beckhamów od samego początku związany jest z muzyką. Na Instagramie od czasu do czasu publikuje nagrania, na których śpiewa. Kilka lat temu udało mu się zadebiutować świątecznym singlem "If Everyday Was Christmas". Czas pokaże, co dalej z jego muzyczną karierą. Harper, jedyna córka słynnej brytyjskiej pary uznawana jest za "jedną z najbardziej stylowych dziewczynek na świecie" - czy w takim razie spróbuje sił w modelingu?