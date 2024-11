Przedstawicielki klanu Kardashian-Jenner od lat podejrzewane są o przerabianie zdjęć. Celebrytki niejednokrotnie lądowały w środku głośnych afer związanych z rzekomym nadużywaniem Photoshopa i instagramowych filtrów. Z racji na ich niepodważalny wpływ na popkulturę często były też oskarżane z tego powodu o promowanie nierealnych standardów piękna. Teraz kolejne zdjęcie Kim Kardashian wywołało poruszenie. Czy jednak tym razem oberwała niesłusznie?

Zobacz wideo Była podejrzewana o poprawianie zdjęć

Na Kim Kardashian sypią się gromy. Internauci zarzucają jej retusz

Internauci wzięli pod lupę zdjęcie, które pojawiło się na instagramowym koncie Kim Kardashian. Celebrytka pozuje na nim ubrana w biały, wiązany z tyłu komplet i czerwone buty na obcasie, w ręce trzyma pasującą do nich torebkę. Kardashian ustawiła się do zdjęcia tyłem, oparta o kolumnę, odwracając głowę do obiektywu. To, co rzuca się w oczy, to drugi plan kadru. Widać na nim bowiem odbicie lustrzane celebrytki. To właśnie ta część zdjęcia zwróciła uwagę internautów. W poście, który pojawił się na portalu Reddit, zarzucono Kardashian, że nieudolnie zmniejszyła w Photoshopie pośladki, o czym ma świadczyć różnica w lustrzanym odbiciu. Temat rzekomego retuszu podchwyciły też zagraniczne portale, w tym Mirror czy Daily Mail.

Fotograf przeanalizował zdjęcie Kim Kardashian

O sprawę postanowiliśmy więc zapytać eksperta, fotografa z 15-letnim stażem. Jak stwierdził, kwestia, że zdjęcie zostało poddane przeróbce, nie jest dla niego wcale oczywista. - To jest bardzo ciężkie do oceny - zaznacza w rozmowie z Plotkiem. - Po pierwsze, jakość tego zdjęcia nie pozwala na duże powiększenie, szczególnie tego odbicia w lustrze - mówi nam ekspert. Fotograf zwraca uwagę, że dużą rolę w rzeczonym kadrze odgrywa perspektywa. - Ona pod innym kątem stoi, pod innym kątem jest w lustrze - podkreśla.

Nie dopatrzyłem się manipulacji na ubraniu na pierwszym planie

- zaznacza fotograf. - Sama różnica tego, że inaczej wygląda w lustrze niż na pierwszym planie, to jest według mnie kwestia perspektywy, a nie manipulacji tym zdjęciem - podsumowuje. Zdjęcie Kim Kardashian w całości znajdziecie w galerii na górze strony.