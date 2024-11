Liam Payne zginął tragicznie 16 października w Buenos Aires. Muzyk spadł z trzeciego piętra hotelu, w którym się zatrzymał. Ciało wokalisty do Wielkiej Brytanii sprowadził jego ojciec Geoff. Pogrzeb Liama Payne'a odbędzie się 20 listopada. Nie podano jednak do publicznej wiadomości dokładnego miejsca, w którym ma mieć miejsce ceremonia.

Członkowie One Direction oddadzą hołd Liamowi Payne'owi podczas pogrzebu

Jak informuje dailymail.co.uk, pogrzeb Liama Payne'a ma odbyć się w jednym z hrabstw otaczających Londyn. Serwis opublikował zdjęcia kościoła, który ozdabiany jest wiązankami z białych kwiatów i dekoracjami z jesiennych liści. Ceremonia ma być prywatna, z udziałem członków rodziny i przyjaciół muzyka. Na pogrzebie mają pojawić się członkowie zespołu One Direction - Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles i Louis Tomlinson - aby wspólnie go pożegnać. Zayn Malik zdobył się na wyjątkowy gest, aby wziąć udział w ceremonii. Muzyk przesunął dwa koncerty ze swojej trasy w Wielkiej Brytanii, która miała się właśnie rozpocząć. W ostatnim pożegnaniu Liama Payne'a uczestniczyć ma także m.in. Simon Cowell. Po pogrzebie zaplanowano konsolację. - Jego rodzina dołożyła wszelkich starań, aby ceremonia była idealna, a pożegnanie takie, na jakie zasługuje - mówi źródło "The Sun".

Liam mógł być światową gwiazdą, ale dla Geoffa i Karen zawsze pozostanie ich małym chłopcem. To będzie niezwykle trudny dzień

- dodaje informator.

Prokuratura ustaliła przyczynę śmierci Liama Payne'a

Pojawiało się wiele spekulacji na temat przyczyny śmierci Liama Payne'a. Wyniki badania toksykologicznego potwierdziły, że w organizmie muzyka wykryto obecność substancji psychoaktywnych. Na początku listopada argentyńska prokuratura potwierdziła, że przyczyną śmierci Payne'a nie było samobójstwo. Upadek z trzeciego piętra określono jako tragiczny wypadek.

