Britney Spears w 2004 roku poślubiła tancerza Kevina Federline’a. Wokalistka po dwóch latach złożyła jednak pozew rozwodowy, a małżeństwo zostało formalnie zakończone w 2007 roku. Spears i Federline doczekali się dwóch synów - urodzonego w 2005 roku Seana i młodszego o rok Jaydena. Z medialnych doniesień wynikało jednak, że przez ostatnie lata kontakty Spears z synami były mocno ograniczone.

Britney Spears dziś ma spędzać dużo czasu z młodszym synem

W 2008 roku Kevinowi Federline'owi przyznano prawo do całkowitej opieki nad dziećmi pary, a Britney Spears mogła widywać się z chłopcami w wyznaczonych terminach. Jak wynikało z medialnych doniesień, byli małżonkowie w kolejnych latach mieli toczyć batalię o opiekę nad synami, a także wysokość wypłacanych przez wokalistkę alimentów. W zeszłym roku Federline razem z Seanem i Jaydenem przeprowadzili się na Hawaje. Jak podawał wówczas "Us Weekly", przedstawiciel Spears Mathew Rosengart przekazał, że Spears wydała zgodę na przeprowadzkę synów. W tym czasie do mediów zaczęły przedostawać się także niepokojące informacje wskazujące na to, że Spears ma bardzo znikomy kontakt z Seanem i Jaydenem. W czerwcu tego roku TMZ przekazał, że osobiście mieli nie widzieć się od trzech lat.

Teraz Page Six dotarł do informacji, z których wynika, że młodszy z braci, który niedawno skończył 18 lat, postanowił w końcu spotkać się z mamą. - Spędzają ze sobą dużo czasu - przekazuje informator serwisu. Drugie źródło portalu dodało z kolei, że Jayden miał wynieść się z Hawajów i przeprowadzić do Kalifornii, gdzie mieszka Britney Spears. Nie wiadomo jednak, czy zdecydował się zamieszkać w jej domu. - Britney cieszy się, że odzyskała syna. Wszystko zaczęło się układać - dodaje źródło. Artykuł Page Six nie wspomina jednak, czy starszy z braci, Sean, również zamierza spotkać się z mamą.

Jayden James Federline wspominał o trudnej relacji z Britney Spears

Młodszy syn Britney Spears w 2022 roku udzielił wywiadu ITV, w którym wspomniał, że ich relacja jest dość trudna. Potwierdził także, że nie mają częstego kontaktu. - Jestem przekonany, że da się to naprawić, ale potrzeba na to dużo czasu i wysiłku. Chciałbym, aby poczuła się psychicznie lepiej. Jeśli sytuacja się poprawi, bardzo chciałbym się z nią zobaczyć - powiedział.