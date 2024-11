Trzy osoby aresztowane w związku ze śmiercią Liama Payne'a

Jak czytamy w oświadczeniu cytowanym przez NBC, podczas śledztwa w sprawie śmierci Liama Payne'a służby stwierdziły nielegalne postępowanie w związku z porzuceniem osoby po jej śmierci, a także dostarczaniem narkotyków.

REKLAMA

Zobacz wideo Poruszające wyznanie

Aresztowania w związku ze śmiercią Liama Payne'a

Z informacji NBC wynika, że jedna z aresztowanych osób przebywała na co dzień z muzykiem podczas jego pobytu w Buenos Aires. To ona jest podejrzewana o niewłaściwie zachowanie po jego śmierci. Kolejne dwie są podejrzane o dostarczanie Payne'owi nielegalnych substancji. Jedną z zatrzymanych osób ma być pracownik hotelu.

Przypomnijmy, że Liam Payne zmarł 16 października. Muzyk wypadł z trzeciego piętra hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Z relacji świadków wynikało, że krótko przed śmiercią zachowywał się nieobliczalnie, a obsługa była zmuszona powiadomić służby. Śledczy badają okoliczności śmierci Payne'a. Jak informował argentyński dziennik "La Nacion" policja dokonała nalotu na hotel, w którym zginął muzyk. "Personel Wydziału Dochodzeń Specjalnych został wysłany w środę po południu do hotelu CasaSur w Palermo, gdzie w zeszłym tygodniu stracił życie piosenkarz Liam Payne, aby przeprowadzić nalot (…). Jego celem było uzyskanie elementów istotnych dla śledztwa " - mogliśmy przeczytać.

Siostra Liama Payne'a pożegnała go w poruszającym wpisie

Trzy dni po śmierci muzyka głos na Instagramie zabrała jego siostra Ruth, z którą był bardzo mocno związany. "Mój mózg nie jest w stanie nadążyć za tym, co się wydarzyło. (...) Czuję, że ten świat nie był wystarczający dobry dla ciebie, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, gdy bardzo ciężko walczyłeś, by przezwyciężyć to wszystko, co na ciebie spadło. Chciałeś być tylko kochany i uszczęśliwiać ludzi swoją muzyką. Nigdy nie wierzyłeś, że jesteś wystarczająco dobry. Mam nadzieję, że teraz możesz zobaczyć ten wylew miłości, którego nigdy nie dostałeś we właściwym czasie" - napisała. Dokładna data pogrzebu Liama Payne'a nie jest jeszcze znana. Z medialnych doniesień wynika, że ma to nastąpić na początku listopada.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.