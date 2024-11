Heidi Klum już od lat jest królową przebrań na Halloween. Jej kreacje co roku wprawiają wszystkich w osłupienie. Samo ich przygotowanie zajmuje kilkanaście godzin, ale efekt mówi sam za siebie. Na strój, który tym razem modelka wybierze na Halloween, czekają z niecierpliwością wszyscy. Miała już okazję być dżdżownicą, Fioną ze Shreka, staruszką, czy ciałem ze zdartą skórą. Co wymyśliła tym razem?

Heidi Klum jest królową Halloween. Jej przebrania zawsze robią prawdziwą furorę

Niemiecka modelka znów zorganizowała huczną imprezę halloweenową, na której przykuła uwagę nietypowym strojem. Razem z mężem wczuli się w klimat filmu "E.T." z 1982 roku. Dopracowane do perfekcji kostiumy sprawiły, że nie było widać prawdziwych twarzy Heidi Klum i jej ukochanego Toma Kaulitza. Modelka wyróżniała się tym, że miała długie włosy i kapelusz. Przygotowanie tych wyjątkowych strojów było bardzo czasochłonnym procesem. Na Instagramie celebrytki mogliśmy zauważyć wcześniej fragmenty kreacji, które zostały dopięte na ostatni guzik. Dostrzegliśmy, że z ogromną precyzją nakładano farby oraz inne elementy. Jesteście ciekawi, jak zareagowali fani gwiazdy na jej kolejny pomysł halloweenowy? "Heidi jak zawsze zwycięzcą Halloween", "Z pewnością przebranie na Halloween jest częścią ich przysięgi ślubnej", "Nie zawiodła nas". Niektórzy z kolei mieli pewne obawy co do funkcjonalności strojów. "Ciekawe, co się dzieje, kiedy muszą iść do łazienki" - napisała jedna z fanek na Instagramie. Co sądzicie o takim pomyśle na kostium halloweenowym?

Heidi Klum o tradycji kostiumów halloweenowych. Dlaczego to robi?

Modelka wielokrotnie opowiadała w mediach o tym, dlaczego tak poważnie podchodzi do przebierania się na Halloween. Jej kreacje muszą być dopracowane i zaskakujące, ponieważ po prostu sprawia jej to ogromną frajdę. "Co roku przygotowuję mnóstwo strojów, aby każdy z nich zajmował szczególne miejsce w moim sercu" - czytamy wypowiedź Klum cytowaną na Daily Mail. "Największą frajdą jest to, że co roku staram się prześcignąć samą siebie, ale to, co naprawdę sprawia, że jest to niezapomniane przeżycie, to ekscytacja i radość towarzyszące całemu doświadczeniu Halloween - po prostu nie ma nic lepszego" - dodała modelka.