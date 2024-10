Diddy 16 września trafił do aresztu i od tamtej pory tylko mnożą się przerażające wieści dotyczące jego imprezowej przeszłości, w której miało nie brakować poważnych przestępstw. W eksluzywnych imprezach organizowanych przez rapera miało uczestniczyć wiele sław. Jak wychodzi teraz na jaw, w posiadłości rapera miało dochodzić do wykorzystywania seksualnego. Słynne "białe imprezy" są obecnie szeroko komentowane w mediach. Zainteresował się nimi również syn partnera Kourtney Kardashian, czyli Landon Barker. Obserwujący są zniesmaczeni tym, co opublikował 21-latek.

Landon Barker na imprezie inspirowanej Diddym. "Co za okropny pomysł"

Czyny, jakich miał dopuścić się Combs są oburzające. Mało kto przypuszczał, że jego rzekome nadużycia staną się inspiracją dla młodszego pokolenia... Landon Barker uczestniczył bowiem w wydarzeniu, które miało w sobie wiele elementów przypominających "białe imprezy" u Diddy'ego. Wśród zaproszonych obowiązywał dress code. Co szokujące, podczas przyjęcia była nawet oliwka. Ten kosmetyk został znaleziony w hurtowej ilości podczas przeszukiwania posiadłości aresztowanego rapera. Internauci po zapoznaniu się z kadrami z imprezy nie pozostawili suchej nitki na synu Travisa Barkera. "To brak szacunku dla ofiar, kto na to pozwolił?", "Co za okropny pomysł", "Kpiny z tragedii osób przez lata żyjących w strachu" - piszą w mediach. Co sądzicie?

O imprezach Diddy'ego na własnej skórze przekonał się Usher. Mówi o orgiach

Muzyk odpowiedzialny za początek kariery Biebera, zamieszkał z Diddym w wieku 15 lat. Był świadkiem oburzających imprez. - To było dość szalone. To było szalone. Działy się tam bardzo ciekawe rzeczy i niekoniecznie to rozumiałem - wyznał Usher dla "The Howard Stern Show". "Zawsze były dziewczyny. Otwierałeś drzwi i widziałeś kogoś, kto to robił, albo kilka osób w pokoju uprawiających orgię. Nigdy nie wiedziałeś, co się wydarzy" - relacjonował z kolei dla "Rolling Stone". Zaznaczył ponadto, że nie życzy swoim dzieciom, aby doświadczyły podobnych wydarzeń.