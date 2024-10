Wzruszający gest Kevina Costnera. "Mam nadzieję, że to coś dla was znaczy"

Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami silnych huraganów, które w ostatnim czasie uderzyły w kontynent. W pomoc zaangażowało się mnóstwo gwiazd. Taylor Swift przekazała pięć milionów dolarów. "Wkład ten pomoże społeczności w odbudowie. Zapewni także niezbędną żywność, czystą wodę i zaopatrzenie ludziom dotkniętym tymi niszczycielskimi burzami" - czytamy na profilu Feeding America. Swoją pomoc zadeklarowała również Dolly Parton. "Bóg był dla mnie dobry, podobnie jak publiczność. Czuję, że jeśli jest coś, co mogę zrobić, aby odwdzięczyć się w jakikolwiek sposób, zawsze jestem gotowa, żeby to zrobić. Chcę czuć, że robię to, co do mnie należy" - mówiła. Po tych słowach gwiazda przekazała dwa miliony dolarów. Teraz do tej grupy dołączył również Kevin Costner. Aktor wydał piosenkę, a dochód z jej sprzedaży w całości ma trafić do ofiar dotkniętych huraganami.

Zobacz wideo Marcin Gortat o sytuacji na Florydzie: Jest kompletnie inaczej niż przed potężnym huraganem

Kevin Costner wznowił karierę muzyczną dla ofiar kataklizmu

"Dziś ja i mój zespół wydajemy naszą pierwszą piosenkę od ponad czterech lat, wspierając działania mające na celu pomoc ofiarom dotkniętym huraganami. [...] Ty wybierasz, ile zapłacisz za utwór – cały dochód przekazywany jest bezpośrednio do Hope Force International. Organizacja aktywnie pomaga na terenach zdewastowanych przez huragany. [...] Mam nadzieję, że to coś dla was znaczy i że rozważycie zakup, aby pomóc ofiarom tych straszliwych burz" - pisał Costner na Instagramie. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które doceniły gest aktora.

Gest Kevina Costnera poruszył internautów. "Jesteś niesamowitym człowiekiem"

Fani nie kryli zaskoczenia postem Costnera. "Ile miłości widzę w tej waszej szlachetnej działalności. Gdyby wszyscy myśleli więcej o swoich braciach i siostrach w potrzebie, byłoby więcej miłości na tym świecie", "Dziękuję Kevin. Jesteś niesamowitym człowiekiem", "Dewastacje huraganów Helene i Milton są tragiczne. Dziękuję Kevin za tak pięknie skomponowany i wymowny utwór", "Piękna piosenka... Dziękuję Kevin za twoją dobroć" - pisali wyraźnie poruszeni.