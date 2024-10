Trinny Woodall i Susannah Constantine uchodziły kiedyś za najpopularniejsze w Europie ekspertki modowe. Początkowo poradami dzieliły się na łamach "The Daily Telegraph", a z czasem dostały własny program w telewizji, który okazał się hitem. Brytyjskie stylistki podbiły nie tylko ojczyznę. Ich autorski format powstawał także w innych krajach m.in. w Niemczech, Szwecji czy Norwegii. Polska wersja "Trinny i Susannach ubierają Polskę" była emitowana na TVN Style w 2011 roku i cieszyła ogromną popularnością.

REKLAMA

Zobacz wideo Minge komentuje styl Lewej. Mówi o ciele

Jak dziś wygląda Susannah Constantine? Pojawiła się z córką na premierze

Z czasem opinie słynnego duetu zaczęły jednak tracić na znaczeniu. Programy Trinny i Susannach po latach były też mocno krytykowane za niewłaściwie traktowanie uczestników i zbyt ostre ocenianie ich wyglądu. Susannah Constantine skupiła się na pisaniu książek. W 2017 ukazała się jej powieść "After the Snow", a w 2022 roku wydała pamiętnik zatytułowany "Ready For Absolutely Nothing". Na początku 2020 roku uruchomiła także własny podcast "My Wardrobe Malfunction", w którym rozmawia ze znanymi osobami. Jedną z gościń programu była Trinny Woodall. Modowe eksperki do dziś utrzymują ze sobą kontakt.

Susannah Constantine z czasem coraz mniej zaczęła pojawiać się jednak w mediach i na branżowych eventach. 10 października zrobiła jednak wyjątek i stawiła się na uroczystej premierze filmu "Elton John: Never Too Late". Na wydarzenie wybrała szarą marynarkę i nieco rozszerzane spodnie do kompletu, które zestawiła z bluzką zdobioną wiązaniem pod szyję i czarnymi butami. Na wydarzeniu pojawiła się także córka Constantine - Esme Bertelsen. Modowa ekspertka z biznesmenem Stenem Bertelsenem doczekała się w sumie trójki dzieci.

Trinny Woodall, Susannah Constantine TVN Style

Susannah Constantine walczyła za alkoholizmem. Szczere wyznanie

Kilka lat temu ekspertka od mody otworzyła się na temat uzależnienia. Wyznała prawdę o alkoholizmie dla "My Mate Bought A Toaster". - Jestem alkoholiczką, a od siedmiu lat nie piję. W tamtym czasie, jako nałogowiec, często obwiniałam innych o swoje zachowania. Myślałam, że to mój mąż jest pasywno-agresywny, ale tak naprawdę to ja taka byłam i zrozumiałam to dopiero podczas rekonwalescencji - przyznała wprost Susannah Constantine. - Zachowywałam się okropnie i mój biedny mąż musiał z tym żyć - dodała.