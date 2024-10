16-letnia Sunday Rose Kidman Urban, córka Nicole Kidman i muzyka country Keitha Urbana zadebiutowała w roli modelki wybiegowej na ostatnim Paryskim Tygodniu Mody, czym zwróciła uwagę mediów. Pojawiła się tam w towarzystwie największych gwiazd. Sunday Rose nie ukrywa, że jej marzenie właśnie się spełniło.

Dwa debiuty córki Nicole Kidman

Choć to dopiero pierwszy pokaz Sunday Rose, od razu postawiła na nie byle jaki dom mody. Nastolatka pojawiła się na wybiegu marki Miu Miu w towarzystwie Cary Delevingne, Hilary Swank i Willema Dafoe. Córka gwiazdorskiej pary zaprezentowała białą sukienkę i ze śmiałością przemierzała wybieg na najważniejszym wydarzeniu w branży modowej. "I’ve been wanting to do this for so long (Od dawna chciałam to zrobić - przyp.red)" - wyznała nastolatka w rozmowie z "Vogue", podkreślając, jak wielkie znaczenie miało dla niej postawienie pierwszego kroku w modelingu. Tego samego dnia Sunday Rose razem z matką wybrały się na uroczysty obiad zorganizowany przez Miu Miu, co obie uwieczniły na zdjęciach. Warto zaznaczyć, że to nie jedyny debiut tego dnia w wykonaniu wschodzącej gwiazdy. Przełomowy moment stał się dla Sunday Rose pretekstem do założenia konta na Instagramie, na którym od razu opublikowała post nie inny jak związany ze współpracą z Miu Miu na Paryskim Tygodniu Mody. Choć profil ma dopiero niewiele ponad 1000 obserwujących, z pewnością zgromadzi wielu fanów, którzy będą kibicować Sunday Rose w rozwoju kariery. Córkę wspiera także sama Nicole Kidman, która po pokazie zrepostowała post (udostępniła na swoim profilu - przyp.red) córki na swoim InstaStories.

Krytyka pokazu z udziałem Sunday Rose

Tuż po pokazie Miu Miu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy ze strony niezadowolonych widzów. Według nich Sunday Rose nie zasłużyła na udział w prestiżowym wydarzeniu, gdyż "nie wyróżnia się niczym specjalnym". Padły nawet słowa o nepotyzmie, który w każdej branży istnieje od lat. Internauci nie mają wątpliwości, że dzieci celebrytów mają w życiu łatwiej, a gdyby nie znane nazwisko, to córka Kidman nie miałaby szans na dostanie się na wybieg jednego z najznamienitszych domów mody w historii. To nie pierwszy raz, kiedy Sunday Rose wybrała się na Fashion Week w Paryżu. W czerwcu 2024 roku pojawiła się na pokazie Balenciagi w towarzystwie Nicole Kidman, czym przyciągnęły uwagę fotoreporterów. Nie obyło się wówczas bez porównań do znanej aktorki. Według internautów 16-latka jest wręcz kopią swojej mamy.