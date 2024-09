Selena Gomez niedawno zdobyła się na bardzo szczere wyznanie i powiedziała, że nie może zajść w ciążę, bo nie pozwala jej na to stan zdrowia. "Nigdy wcześniej o tym, nie mówiłam, ale niestety nie mogę mieć własnych dzieci. Mam wiele problemów medycznych, które zagrażają życiu mojemu i dziecka. To było coś, co musiałam przez jakiś czas opłakiwać" - powiedziała w rozmowie z magazynem "Vanity Fair'. Wokalistka przyznała, że nadal pragnie spełnić swoje marzenie i zostać matką. "Nie do końca tak sobie to wyobrażałam. Myślałam, że stanie się tak, jak dzieje się innym. Ale jestem już w lepszym miejscu, jeśli o to chodzi. Uważam to za błogosławieństwo, że istnieją wspaniałe kobiety surogatki czy możliwość adopcji. Oba z tych rozwiązań są dla mnie ogromnymi możliwościami" - dodała. Tymczasem Gomez odłożyła na bok trudne tematy i wybrała się na koncert jednej z koleżanek po fachu. Wokalistka bawiła się iście szampańsko, co udowodniła swoją publikacją w sieci.

Selena Gomez szaleje na parkiecie. Tak na jej taniec zareagował Benny Blanco

Selena Gomez wybrała się ostatnio z przyjaciółmi na koncert Sabriny Carpenter, który odbył się w ostatnią niedzielę w Nowym Jorku. Wydarzenie jest inauguracją nowej trasy koncertowej artystki zatytułowanej "Short n' Sweet tour". Gomez, którą śledzi na Instagramie ponad 424 miliony internautów podobnie jak inne fanki Carpenter przetańczyła całą noc w rytm największych przebojów wokalistki. Celebrytka opublikowała w sieci nagranie, na którym widać, jak świetnie bawiła się tej nocy. Przy utworze "Juno" w pełni oddała się muzyce. Na koncert wybrała się w krótkiej cekinowej mini. A w opisie nagrania otagowała swojego ukochanego, Benny'ego Blanco. Na reakcję jej partnera nie trzeba było długo czekać.

Nie mogę utrzymać przy sobie rąk

- skwitował Blanco, nawiązując do jednego z największych przebojów swojej ukochanej.

Na loży VIP obok Seleny Gomez pojawił się także aktor Edgar Ramirez, który wystąpił u jej boku w filmie "Emilia Perez", w którym ostatnio wokalistka zagrała główną rolę. Celebrytka tuliła się do aktora, a krótkie nagranie zakończyła uradowana pokazaniem środkowego palca. W sieci zagrzmiało i już zaczęto głosić rozstanie Gomez z Bennym Blanco. "Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to Benny Blanco tak tulił się do innej kobiety" - skwitowała jedna z fanek. Jak sądzicie, czy zachowanie wokalistki było nieodpowiednie?