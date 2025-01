Nowość, która odmieni codzienne zakupy. Korzysta z tego coraz więcej Polaków

Nie ma wątpliwości, że początek roku to najlepszy czas na zakupy. To okres wyprzedaży, kiedy większość sklepów oferuje korzystne zniżki. Promocje pozwalają sporo zaoszczędzić, czasami nawet 50 proc. pierwotnej ceny. To więc doskonała okazja, aby kupić nie tylko te najpotrzebniejsze artykuły, ale także i te z listy marzeń. Niestety, styczeń i luty dla wielu osób nie jest najlepszym okresem na większe wydatki. Domowe budżety po bożonarodzeniowym świętowaniu często są w kiepskiej kondycji i nie sprzyjają zakupom. Co zrobić, aby później nie żałować i nie kupować w regularnej cenie?

Wyprzedaże i promocje z kartą PayPo

Z pewnością wiele osób niejednokrotnie znalazło się w sytuacji, w której na korzystnej promocji pojawiła się wymarzona para butów lub planowany od dawna sprzęt AGD, na który

w obecnej chwili nie było nas stać. Na szczęście już nie musimy rezygnować z takich zakupów. Tu z pomocą przychodzą płatności odroczone. To złoty środek pomiędzy wydatkami i drobnymi przyjemnościami a rozsądnym zarządzaniem finansami. Z raportu PayPo wynika, że aż 59 proc. klientów uważa, że korzystanie z tego typu płatności pozwala im lepiej zarządzać domowym budżetem [1]. Nic dziwnego. PayPo to swoboda i poczucie komfortu. Dzięki temu możemy korzystać ze zniżek i kupić coś okazyjnego w dowolnym momencie, nawet wtedy, gdy jesteśmy przed wypłatą. Termin płatności zależy od nas. Możemy dostosować go do swoich własnych preferencji i aktualnej sytuacji finansowej.

Nowość na rynku płatniczym

Jeszcze do niedawna PayPo kojarzone było wyłącznie z zakupami online, jednak teraz mamy do czynienia z zupełnie nowym produktem. Na rynku pojawiła się bowiem wirtualna karta, którą możemy płacić także w sklepach stacjonarnych. To całkowicie odmieni codzienne zakupy. Produktu nie należy mylić jednak z kartą kredytową. Klient korzystający z PayPo nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej utrzymaniem. Nie pobierana jest także opłata za wygenerowanie. Do tego nie trzeba robić zakupów na określoną kwotę miesięcznie ani realizować minimalnej liczby transakcji, aby uniknąć dodatkowych opłat. Z karty możemy korzystać więc wyłącznie wtedy, gdy mamy ochotę, np. w trakcie zimowych wyprzedaży.

Nowa karta PayPo może odmienić codzienne zakupy Fot. Shutterstock (Krakenimages.com)

Jak działa karta PayPo?

Karta PayPo jest wirtualnym rozwiązaniem, z którego można korzystać na smartfonie za pomocą specjalnej aplikacji. Zanim zaczniemy zakupy, konieczne jest przeprowadzenie jednorazowego procesu weryfikacji tożsamości. To bezpieczne i bardzo proste, a po wszystkim karta zostanie dodana do portfela Apple Pay lub Google Pay. Jak płacić kartą

w sklepach? Wystarczy wybrać w aplikacji zakładkę "Karta". Kolejnym krokiem jest wybór sklepu, w którym chcemy zrobić zakupy. Potem należy już tylko aktywować limit na transakcję, czyli mówiąc prościej, podać kwotę, którą chcemy wydać na zakupy (nie musi być identyczna, jak na rachunku, ale musi być wyższa). Limit na transakcję jest aktywny przez 60 minut. Po podejściu do kasy należy jedynie zbliżyć kartę z portfela do terminalu. PayPo opłaca zakupy w sklepie, a my możemy zapłacić za nie później, w wybranym przez siebie terminie.

PayPo, czyli bezpieczne, elastyczne i wygodne zakupy

Co ciekawe, kartą PayPo płacić można także w sklepach online, w których metoda PayPo nie jest aktualnie dostępna. Tutaj warto wymienić zwłaszcza Zarę, Mango, Ikea czy Zalando.

W takim przypadku wystarczy aktywować limit na transakcję kartą w aplikacji w wybranym sklepie online, a następnie wybrać opcję płatności kartą i skopiować jej dane. Cała płatność przebiega podobnie, jak w przypadku korzystania z tradycyjnej karty. Różnica jest jednak ogromna, ponieważ pieniądze nie znikną z naszego konta. Zapłacimy dopiero później. To wolność decyzyjna i elastyczne zarządzanie własnymi wydatkami, które daje możliwość rozciągnięcia płatności w czasie. Spłata karty PayPo jest równie prosta. Płatności bezpiecznie reguluje się z poziomu aplikacji lub panelu klienta. Tam również na bieżąco sprawdzić można terminy spłat i limit zakupowy. O terminach płatności przypominają także SMS-y oraz e-maile.

Nowy hit zakupowy w Polsce

Płatności odroczone w Polsce są coraz popularniejsze. Z usług PayPo korzysta prawie 2 mln klientów. Karta również w bardzo szybkim czasie zyskała grono miłośników. Od momentu oficjalnej premiery, czyli od listopada, karta w 2,5 miesiąca została wygenerowana przez 70 000 klientów. Dane robią wrażenie, jednak nie powinny nikogo dziwić. Elastyczny sposób płatności, który można dopasować do swojego stylu życia, to coś, na co czekało wielu Polaków. Dzięki PayPo codzienne zakupy mogą być jeszcze przyjemniejsze.

Pierwszy zakup z PayPo bez oprocentowania i innych kosztów. Dla kolejnych przy spłacie do 30 dni RRSO 0%, a po tym okresie RRSO 97,9%, przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 240,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 276,00 zł, oprocentowanie stałe 12,5%, całkowity koszt kredytu 36,00 zł (w tym prowizja 28,99 zł, odsetki 7,01 zł), 4 raty równe po 69 zł, okres obowiązywania umowy - 120 dni.

Szczegóły w Regulaminie "Zapłać kartą w ratach" na paypo.pl.

