"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek wzięli ślub kościelny. Są zdjęcia

Kornelia i Marek poznali się podczas przysięgi w dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wówczas byli jedyną parą sezonu, która przetrwała eksperyment. Ekspertki w tym przypadku spisały się na medal. Nic dziwnego, że kiedy para postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu po raz drugi, zaprosiła na ceremonię psycholożki z programu. Kornelia i Marek tym razem zrobili uroczystość po swojemu, mówiąc sobie sakramentalne "tak" w kościele. Później odbyło się huczne wesele, na którym bawiły się obie rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński komentuje suknię ślubną Roxie Węgiel. "Nie przepadam za koronkami"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek ponownie złożyli przysięgę. Wśród gości ekspertka

Ślub Kornelii i Marka odbył się w sobotę 21 września. Z pewnością państwo młodzi nie zdążyli jeszcze ochłonąć po uroczystości pełnej emocji. Za to goście już pochwalili się imprezą w sieci. Wśród zaproszonych była Hanna Kąkol, jedna z ekspertek, która dobrała małżeństwo. Zrobiła sobie z młodą parą pamiątkowe zdjęcie i udostępniła je na Instagramie.

Poznajecie? Kornelia i Marek przekonują, że za "Ślubem od pierwszego wejrzenia" pojawia się miłość od pierwszego wejrzenia

- napisała na InstaStories. Panna młoda wybrała na ten dzień długą tiulową suknię z połyskujący, brokatem i zwiewnymi motylkowymi rękawami. Kornelia postawiła także na mocniejszy makijaż i kręcone włosy. Pan młody wystąpił w klasycznym granatowym garniturze z jaśniejszą marynarką.

Kornelia i Marek ze Otwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek długo szykowali się do kolejnej ceremonii

Młoda para nie tylko zapewniła gościom zabawę na weselu, ale zadbała o atrakcje. Kornelia i Marek od miesięcy przygotowywali się do wesela. Chodzili także na lekcje tańca, aby jak najlepiej zaprezentować się w tzw. pierwszym tańcu. Na Instagramie mogliśmy także zobaczyć, że zdecydowali się na popularny ślubny trend - zrobili sobie romantyczną sesję zdjęciową po zmroku, w towarzystwie gości i zimnych ogni. Za to tuż przed ślubem para wyjechała na szybki wypad do Gdańska, gdzie ładowała baterie przed tym wielkim dniem. Kornelia przyznała, że wielomiesięczne przygotowania i organizacja wesela były wyczerpujące.