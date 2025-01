Związek Sylwii Gaczorek i Tomasza Fornala od miesięcy wzbudza ogromne emocje. Zakochani nie od razu ujawnili, że są razem. Dociekliwi internauci w lipcu 2023 roku zauważyli, że para zaczęła publikować zdjęcia z tych samych miejsc. Nie trzeba było długo czekać, bo już 1 sierpnia Gaczorek zamieściła ich wspólny kadr z wakacji, potwierdzając, że są razem. Tym razem jednak internauci mają złe przeczucia. Jak zauważyli, z Instagrama Fornala zniknęły wszystkie zdjęcia Gaczorek.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie o relacjach

Tomasz Fornal usunął zdjęcia z Sylwią Gaczorek. Wymowny gest?

Kwestię usuniętych fotografii poruszyli detektywi z TikToka. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że Tomasz Fornal usunął wszystkie posty, które bezpośrednio odnosiły się do relacji z Sylwią Gaczorek. Mało tego, kilka godzin później z konta siatkarza zniknęły także fotografie influencerki, które były "ukryte" w karuzeli na innych postach. Co więcej, internauci zwracają uwagę, że w pod postami Gaczorek ze stycznia nie ma polubień ani komentarzy od Fornala. Na Instagramie influencerki nadal możemy jednak znaleźć wspólne kadry ze sportowcem. Kontaktowaliśmy się z Tomaszem Fornalem z prośbą o komentarz do decyzji o usunięciu zdjęć, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

CZYTAJ TEŻ: Fornal ma wyjątkową relację z ojcem. Sporo mu zawdzięcza. "Nieraz się spierali"

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek nie chcieli publikować za dużo na temat związku

Chociaż wspólne kadry pary dość regularnie pojawiały się na Instagramie, Fornal i Gaczorek nie chcieli zdradzać zbyt wiele na temat prywatnego życia. Influencerka o przyczynach tej decyzji opowiedziała w jednym z Q&A. Jak przyznała, wyciągnęła wnioski z poprzedniego związku, gdy duża jego część trafiała do mediów społecznościowych. Dodała także, że początkowo zastanawiała się, czy w ogóle upubliczniać relację z siatkarzem. "Bałam się publicznego pokazywania związku i oboje z Tomkiem stwierdziliśmy, że takiego związku mieć nie będziemy i zachowamy go dla siebie, ale niestety nie mogliśmy. Oboje jesteśmy osobami publicznymi. (...) Moje poprzednie doświadczenia z pokazywaniem związku nie były najlepsze. Jak się ma taki związek publiczny, to duże rzeczy robi się, bo coś ładnie wygląda. (...) Mam wrażenie, że nadmierne pokazywanie związku po prostu go niszczy i ja bym chciała tego uniknąć" - przekazała.