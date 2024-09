Natalia Kaczmarek to zdecydowanie jedna z najbardziej popularnych biegaczek w kraju. Niedawno było o niej głośno, ponieważ podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu stanęła na podium, otrzymując brązowy medal w biegu na 400 metrów. Teraz lekkoatletka zdecydowała się na kolejny krok w swojej relacji z kulomiotem Konradem Bukowieckim. Para powiedziała sobie "tak", czym podzieliła się w sieci. W komentarzach już pojawiły się gratulacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurdej-Szatan ma radę dla Roxie Węgiel. Chodzi o udane małżeństwo

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki są już małżeństwem

Parę łączy wspólna pasja - sport. Oboje są lekkoatletami z sukcesami na koncie. Bukowiecki to halowy mistrz Europy w pchnięciu kulą w hali z 2017 roku, a Kaczmarek to jedna z największych gwiazd polskiego sportu - rekordzistka Polski w biegu na 400 metrów, aktualna mistrzyni Europy i medalistka olimpijska. Para jest razem od 2018 roku. Poznali się na obozie. "Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, kobieta. W RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który znał ją (Kaczmarek - przyp. red.) lepiej. No i tak myślę sobie, skoro ta Natalia taka fajna, może by ten kolega zapytał, czy gra w karty? Zaczęliśmy grać w makao, kenta. Ja z kolegą, Natalia z koleżanką" - opowiadał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Bukowiecki. Podkreślił, że na początku byli tylko kumplami, ale znajomość przerodziła się w miłość. Oboje bardzo się wspierają i mogą na siebie liczyć.

29 czerwca 2023 roku sportowiec oświadczył się ukochanej, a 28 września tego roku doszło do ślubu. Ważnym dniem Bukowiecki podzielił się w sieci. Opublikował zdjęcie z żoną, które podpisał: "Mr & Mrs Bukowieccy". Jak wiadomo, Kaczmarek zapowiadała, że po ślubie zamierza przyjąć nazwisko męża. Uwagę z pewnością przyciągnęła sukienka panny młodej - w stylu syrenki z opuszczonymi ramiączkami. Kreacja prezentowała się na sportsmence świetnie. Pan młody wybrał granatowy garnitur. Jak przekazał "Fakt", ceremonia odbyła się na Warmii w formie świeckiej. Gośćmi byli m.in. Piotr Lisek, Justyna Święty-Ersetic oraz Marcin Gortat.

Ślub Kaczmarek i BukowieckiegoOtwórz galerię

W komentarzach już znani sportowcy ślą gratulacje

Pod postem Bukowieckiego w mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy od znanych sportowców. "Gratulacje" - napisała zawodniczka MMA Joanna Jędrzejczyk, a siatkarz Jakub Kochanowski również skomentował wpis: "Wielkie gratulacje". Koleżanka Kaczmarek z bieżni - Anna Kiełbasińskanapisała: "Pięknie. Gratulacje!". Biegaczka przez płotki Pia Skrzyszowska dodała emotki białych serduszek. Szczęścia młodej parze życzyła utytułowana skoczkini o tyczce Monika Pyrek.