Katarzyna Niewiadoma została zwyciężczynią tegorocznego Tour de France! Przed ostatnim etapem wyścigu Polka miała 27 sekund przewagi nad wiceliderką. Sukcesy w tej dziedzinie gromadzi od ponad dziesięciu lat. W 2022 i 2023 roku zdobyła trzecie miejsce w Tour de France Femmes, a chwilę później sięgnęła po mistrzostwo świata w kolarstwie gravelowym. Co ciekawe, przed laty usłyszała, że jest "za ładna na wyścigi". - Zdarzało się przed igrzyskami, ale to nie ma dla mnie żadnego sensu - tak mówiła o tej kwestii w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Katarzyna Niewiadoma nie zawsze była wspierana w sporcie. Takie słowa padły od jej trenera

W ciągu swojej kariery sportsmenka usłyszała od pierwszego trenera, że "kolarstwo nie jest sportem dla kobiet". Jesteście ciekawi, jak odebrała te słowa? - Kobiety często słyszą, że coś nie jest dla nich, tworzą się dziwne podziały. Ja nie odczułam tego w takim stopniu, bo dużo czasu spędzałam z bratem, kuzynami czy chłopakami z klasy - wyznała "Wysokim Obcasom". Od najmłodszych lat Niewiadoma skupiona była na sportowym celu. Nie obyło się bez wyrzeczeń. - Tak, teraz patrzę, jak minęły mi młodzieńcze lata, czas, gdy nastolatki odkrywają świat... Ale przyznam, że nigdy nie miałam większego pociągu do wychodzenia na imprezy. Więcej radości sprawiał mi trening z moją grupą, poznawanie nowego. Wiadomo, omijały mnie wesela czy urodziny przez treningi i wyjazdy na wyścigi, jednak nigdy nie czułam, że coś tracę - przekazała sama zainteresowana.

Katarzyna Niewiadoma https://www.instagram.com/kasianiewiadoma94/

Pasją do kolarstwa zaraził ją ojciec. Na wsparcie od partnera również nie narzeka

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Niewiadoma przyznała, żę zainteresowanie kolarstwem zawdzięcza ojcu. "Na początku na wspólne treningi zabierał mojego starszego brata. Może uważał, że jazda po drodze była dla mnie zbyt niebezpieczna? Znaczenie miało też to, że brat był w stanie jeździć na dłuższe dystanse. Więc ja siedziałam w domu i czekałam, ale rosła we mnie chęć, żeby wsiąść na rower. W końcu tata pojawił się z kolarzówką i ogłosił, że następnego dnia idziemy na wyścig, będę się ścigać" - wyznała. Co z kolei wiadomo o partnerze sportsmenki? Jej serce skradł Taylor Phinney, amerykański kolarz szosowy i torowy. Oczywistym jest, że sportowców połączyła pasja, którą wspólnie rozwijają. "Dla nas wakacje to zawsze wakacje z rowerami. Gdziekolwiek jedziemy to odkrywamy świat, jeżdżąc na rowerach górskich czy przełajowych. W tym roku jeździliśmy po Pirenejach blisko Andory i Francji, w tym okolicach" - tak o tej relacji opowiadała Niewiadoma w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego. Zdjęcia męża sportsmenki znajdziecie w naszej galerii.