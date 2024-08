Nyjah Huston to Amerykanin, który brał udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Mężczyźnie udało się zdobyć brązowy medal w skateboardingu. Nie krył ogromnej radości. "Co za uczucie być tam i reprezentować kraj. Energia była świetna. Byłem podekscytowany możliwością stania na podium z tą dwójką, która całkowicie rozwaliła. Ale przede wszystkim jestem po prostu wdzięczny za życie na deskorolce" - pisał Nyjah po zdobyciu odznaczenia. Jego radość zmniejszyła się po dwóch tygodniach. Mężczyzna pokazał na swoim profilu na Instagramie, jak prezentuje się jego medal.

Amerykanin pokazał, jak medal olimpijski wygląda po dwóch tygodniach. Będziecie w szoku

Nyjah nagrał na swój profil filmik, w którym zaprezentował medal. Okazało się, że przedmiot uległ zniszczeniu. Sportowiec podkreślił, że minęły zaledwie dwa tygodnie od jego udziału w igrzyskach. W ich trakcie nosił medal na spoconej skórze i pozwalał go zakładać również znajomym. Jak się okazało, wpłynęło to na jakość przedmiotu, który za nic nie przypomina swojego pierwotnego wyglądu. Fani śmiali się, że wygląda, jakby został zdobyty kilkanaście lat wcześniej. - Nie jest tak wysokiej jakości, jak można by sądzić. (...) Spójrzcie na to! Nawet przód zaczyna się trochę łuszczyć. Myślę, że medale olimpijskie muszą trochę podnieść jakość - powiedział Nyjah na InstaStories. Spodziewaliście się takich zarzutów? Chcecie zobaczyć, jak wygląda medal olimpijski po dwóch tygodniach? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Z brązowym medalem olimpijskim wraca również Polka. Natalia Kaczmarek odniosła sukces

Z brązowym medalem olimpijskim do Polski wraca Natalia Kaczmarek. Lekkoatletka przemierzyła 400 metrów w ciągu niecałych 49 sekund. Polka została pokonana przez Salwę Eid Naser i Marileidy Paulino. W grę wchodziły setne sekund, ponieważ zwyciężczyni uzyskała wynik 48,17. Natalia nie kryła ogromnego szczęścia i emocji. Po torze przechadzała się z flagą Polski. Więcej na temat sukcesu Natalii Kaczmarek na igrzyskach olimpijskich przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Olimpijczyk Konrad Bukowiecki zaskoczył mocnym wpisem po przegranej. Ależ słowa. "Jesteś śmieciem"