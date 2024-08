Reprezentacja polskich siatkarzy aktywnie działa w mediach społecznościowych. Sportowcy z naszego kraju chwalą się nie tylko swoimi osiągnięciami zawodowymi. Sukcesami dla nich są również udane relacje ze swoimi ukochanymi. Siatkarze z chęcią wrzucają zdjęcia ze swoimi partnerkami, żonami i dziećmi. Nie da się ukryć, że to na ich wsparcie mogą liczyć najbardziej. Poznajcie ukochane polskich zawodników piłki siatkowej!

Polscy siatkarze chwalą się ukochanymi w mediach społecznościowych. Urocze zdjęcia spływają do sieci

Ukochaną Macieja Muzaja jest Antonina Zimny. Na co dzień kobieta zajmuje się modelingiem. Siatkarz wstawia dużo zdjęć ze swoją dziewczyną. Piotr Nowakowski stanął na ślubnym kobiercu w 2015 roku z Aleksandrą Wilczewską. Para doczekała się córki Oliwii. Wilfredo Leon poznał ukochaną niedługo po przeprowadzce do Polski. Z Małgorzatą wziął ślub w 2016 roku. Damian Wojtaszek w 2018 roku doczekał się syna. W 2021 roku na świat przyszło drugie jego dziecko, również chłopiec. Siatkarz tworzy rodzinę z Kingą Wojtaszek.

Dawid Konarski i Sabina Rożek powiedzieli sobie "tak" w 2012 roku. Ich zdjęć jest pełno w mediach społecznościowych. Bartek Kurek jest ukochanym Anny Grejman. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2020 roku. Michał Kubiak ma żonę, Monikę Kubiak. Zakochani wychowują dwie córki: Polę i Zoję. Bartosz Kwolek tworzy relację z Mają Klich. Para doczekała się syna. Więcej zdjęć siatkarzy ze swoimi partnerkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie każdy siatkarz ma szczęście w miłości. Karol Kłos niedawno rozstał się z ukochaną

Nie każdy siatkarz ma szczęście w miłości. Niedawno aż huczało od plotek na temat kryzysu w małżeństwie Karola Kłosa i Aleksandry Dudzickiej. W końcu sportowiec przerwał milczenie i potwierdził rozstanie w specjalnym oświadczeniu. "Tak - to prawda, rozstajemy się. Mam przeogromną prośbę do wszystkich zainteresowanych tematem - prosiłbym o uszanowanie mojej żony, która jest bardzo dobrym człowiekiem i z którą spędziłem ostatnie 16,5 roku mojego życia. Wystarczająco ją skrzywdziłem. Wystarczająco dużo już wycierpiała. Nie zasługuje ani na to, co zrobiłem, ani na durne komentarze i opinie" - pisał mężczyzna, wyznając, że rozstanie nastąpiło z jego winy. Dalszą część oświadczenia Karola Kłosa znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Jego tragiczna śmierć poruszyła całą Polskę. Arkadiusz Gołaś był uznawany za objawienie polskiej siatkówki