Maria Stenzel to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. Jest aktywna także w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 115 tysięcy użytkowników. Stenzel zamieszcza tam treści związane z siatkówką, ale także bardziej prywatne kadry. Jakiś czas temu siatkarka zaskoczyła swoich fanów i opublikowała zdjęcie z jednym z piłkarzy. Okazuje się, że to jej partner. W komentarzach posypały się gratulacje. Głos zabrał także brat zawodnika Widzew Łódź, który także jest piłkarzem.

Maria Stencel jest w związku z piłkarzem Mateuszem Żyro

O tym, że Maria Stenzel spotyka się z jednym z piłkarzy Widzewa Łódź plotkowano już wcześniej. Siatkarka pojawiła się już na meczach klubu. Jakiś czas temu opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z Mateuszem Żyro. W opisie siatkarka zamieściła czerwone serduszko, co tylko sugeruje, że piłkarz jest jej partnerem. "W końcu wyszli z szafy. Wszystkiego dobrego dla was", "Super Marysiu", "No nie wierzę", "Szczęścia kochani", "Ale cudownie!", "Wow, ale zaskoczenie" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. Wspólne zdjęcie pary skomentował także brat Mateusza Żyro, Michał. "Piękne skarpetki, gołąbeczki" - napisał w komentarzu. 25-letni Mateusz Żyro niedawno obronił tytuł magistra wychowania fizycznego. W przeszłości był związany z klubami Legia Warszawa, Miedź Legnica i Stal Mielec. Ukochany towarzyszy również Stenzel w Paryżu. Wspólne zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Siatkarki w ćwierćfinale odpadły z rywalizacji na igrzyskach olimpijskich

W ubiegłym tygodniu Maria Stenzel oficjalnie pożegnała się z klubem MOYA Radomka Radom. Na stronie klubu pojawiła się wypowiedź siatkarki. "Chciałabym podziękować wszystkim za ten sezon. Drużynie, sztabowi, pracownikom. Kibicom za obecność na trybunach i atmosferę, za doping i za to, że byliście z nami na dobre i na złe. O końcowym wyniku nie ma co mówić, to już za nami. Raz jeszcze dziękuję za ten sezon i do zobaczenia" - czytamy. Więcej zdjęć Marii Stenzel znajdziesz w galerii na górze strony.Polskie siatkarki zagrały w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale nie udało im się pokonać Amerykanek.