Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z najbardziej utytułowanych kobiet polskiego sportu. Jako jedyna w historii biegów narciarskich zdobyła aż cztery Puchary Świata w ciągu pięciu lat. Przez lata zapewniała kibicom wiele emocji. Nic więc dziwnego, że jako jedyna w historii została pięciokrotnie wybrana najlepszym sportowcem roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W życiu prywatnym wiele wycierpiała. W 2013 roku biegaczka narciarska poroniła i wykryto u niej stany depresyjne. W 2023 roku straciła męża. Dwa lata wcześniej na świecie pojawił się jednak Hugo. Sportsmenka podzieliła się uroczymi zdjęciami syna, który ma już trzy lata.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała syna. Wzruszające kadry z Hugo

Polska biegaczka jest oddana górskim wędrówkom. Bardzo często dzieli się ujęciami pięknych widoków. Kowalczyk-Tekieli cały czas wypełnia obietnicę daną mężowi na jego pogrzebie i nie zamierza rezygnować z pasji do wysokogórskich wypraw. Zawodniczka chętnie zabiera ze sobą syna, którego od jego najmłodszych lat zaraża miłością do gór. Trzyletni Hugo ma już za sobą debiut na nartach. Na Instagramie można zobaczyć, jak wraz z mamą przemierza górskie szlaki. Tym razem sportsmenka postanowiła pokazać wzruszający kadr, który podpisała "Górzysta mój". Mogliśmy również zobaczyć zdjęcie Hugona z mamą. Wspięli się razem na Rakoń - szczyt, który ma 1876 metrów wysokości. Obie fotografie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wspiera GOPR. "Zachęcam was"

Jako że zawodniczka jest stałą bywalczynią górskich szlaków, postanowiła wesprzeć Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. "#wspieramgopr i zachęcam was również! By włączyć się do akcji, wystarczy kupić opaskę, kubek albo apteczkę. A najlepiej cały zestaw" - napisała na Instagramie, gdzie na co dzień obserwuje ją 175 tysięcy użytkowników. Dodała także zdjęcie w jednym z akcesoriów, czym tym bardziej zachęciła fanów do wzięcia udziału w akcji. Co to ma na celu? Okazuje się, że dzięki temu GOPR będzie mógł się rozwijać i zaopatrzyć w lepszy sprzęt.