Neymar przez lata był jednym z topowych piłkarzy, a media chętnie zaglądały za kulisy jego życia. Obecnie zawodnik występuje w barwach saudyjskiego klubu, więc zainteresowanie jego karierą znacząco zmalało, ale kwestie prywatne do dziś wzbudza emocje. Napastnik postanowił pochwalić się, że jego rodzina się powiększyła. Na świecie pojawiło się trzecie dziecko Neymara. Wybrał dla córki dość tradycyjne imię.

Neymar powitał na świecie córkę. Pochwalił się zdjęciem i imieniem dziewczynki

Niespełna dziewięć miesięcy po narodzinach córki Mavie, której matką jest była partnerka piłkarza, na świecie pojawiła się kolejne pociecha Neymara. Już na początku 2024 roku w mediach pojawiały się informacje o tym, że kochanka piłkarza spodziewa się z nim dziecka. "Neymarowi znowu urodzi się dziecko. Mama to brazylijska modelka, która jest w trzecim miesiącu ciąży. Zaszła w ciążę podczas ich romansu, w tym podczas rekonwalescencji piłkarza po kontuzji kolana" - informował na początku roku portal LeoDias.

3 lipca Amanda Kimberlly urodziła córkę, która jest owocem romansu z Brazylijczykiem. Przypominamy, że w październiku 2023 roku Neymar rozstał się z wieloletnią partnerką, Bruną Biancardi. Powodem zerwania miały być liczne zdrady, których miał się dopuszczać napastnik. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym piłkarz wraz z synem przyglądają się nowo narodzonej dziewczynce. Nie zabrakło także ujęcia brata z siostrą, które znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Jak ma na imię córka sportowca? Wybór padł na Helenę.

W komentarzach pod postem piłkarza pojawiła się masa gratulacji

Neymar może pochwalić się sporym gronem fanów. Na Instagramie obserwuje go bowiem ponad 220 milionów osób! To szokująca liczba, której wielu może mu pozazdrościć. Post, w którym piłkarz poinformował o narodzinach córki, zebrał już ponad osiem milionów polubień. W komentarzach pojawiły się oczywiście gratulacje. "Gratulacje! Niech was Bóg błogosławi", "Ach, jaki słodziak", "Gratulacje, dużo zdrowia dla maluszka", "Witaj na świecie, Heleno!", "Wow, co za rodzinna chwila!" - czytamy pod postem.